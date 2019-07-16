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РИА Новости

Военные продезинфицировали около 400 домов в зоне паводка в Приангарье

Вчера, 17:11
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЖенщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области
Женщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области
© РИА Новости / РИА Новости
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ТУЛУН (Иркутская обл.), 16 июл – РИА Новости. Подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) продезинфицировали почти 400 частных домов и многоэтажек в Иркутской области, которые находились в зоне паводка. Военные завершили обработку, сообщил журналистам заместитель начальника войск РХБ защиты ВС РФ полковник Андрей Марченко.
"Проведена дезинфекция территорий и объектов 383 частных многоквартирных домов и социально значимых объектов, общей площадью 313 141 квадратных метров в Тулуне, в Тулунском, Куйтунском районах. Обработке подвергались выгребные ямы, погреба, внутренние помещения домов, построек, а также территории, освобожденные от воды, после проведения на них санитарной очистки", - сказал Марченко.
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Он отметил, что также обработали 34 социально значимых объекта, в том числе восемь школ, шесть детских садов, пять спортивных сооружений, медучреждения, объекты культуры, почту, скважину и водозабор Тулуна. "При подготовке объектов к дезинфекции проведена откачка 60 кубических метров воды из 12 подвалов подтопленных домов", - уточнил полковник.
Всего в ликвидации последствия паводка в Иркутской области были задействованы около 300 военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты, порядка 150 единиц техники. Военные химики закончили проведение работ, возвращаются в места дислокации.
"Основной объем задач по дезинфекции социально значимых объектов, а также объектов, способствующих возникновению и распространению инфекционных заболеваний, то есть свалки, выгребные ямы, выполнен", - резюмировал офицер.
Военные в Тулунском районе также очищают воду, выпекают и раздают хлеб местным жителям, подвозят и выдают питьевую воду, проводят вакцинацию и так далее. Всего в этих работах задействовано более тысячи военных.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста.
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