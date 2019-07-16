Военные продезинфицировали около 400 домов в зоне паводка в Приангарье

ТУЛУН (Иркутская обл.), 16 июл – РИА Новости. Подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) продезинфицировали почти 400 частных домов и многоэтажек в Иркутской области, которые находились в зоне паводка. Военные завершили обработку, сообщил журналистам заместитель начальника войск РХБ защиты ВС РФ полковник Андрей Марченко.

"Проведена дезинфекция территорий и объектов 383 частных многоквартирных домов и социально значимых объектов, общей площадью 313 141 квадратных метров в Тулуне, в Тулунском, Куйтунском районах. Обработке подвергались выгребные ямы, погреба, внутренние помещения домов, построек, а также территории, освобожденные от воды, после проведения на них санитарной очистки", - сказал Марченко.

Он отметил, что также обработали 34 социально значимых объекта, в том числе восемь школ, шесть детских садов, пять спортивных сооружений, медучреждения, объекты культуры, почту, скважину и водозабор Тулуна. "При подготовке объектов к дезинфекции проведена откачка 60 кубических метров воды из 12 подвалов подтопленных домов", - уточнил полковник.

Всего в ликвидации последствия паводка в Иркутской области были задействованы около 300 военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты, порядка 150 единиц техники. Военные химики закончили проведение работ, возвращаются в места дислокации.

"Основной объем задач по дезинфекции социально значимых объектов, а также объектов, способствующих возникновению и распространению инфекционных заболеваний, то есть свалки, выгребные ямы, выполнен", - резюмировал офицер.

Военные в Тулунском районе также очищают воду, выпекают и раздают хлеб местным жителям, подвозят и выдают питьевую воду, проводят вакцинацию и так далее. Всего в этих работах задействовано более тысячи военных.