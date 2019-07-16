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РИА Новости

Google отверг обвинения в сотрудничестве с китайскими военными

Вчера, 17:07
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© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google
© AP Photo / Jens Meyer
Логотип компании Google. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Компания Google отвергла обвинения в сотрудничестве с военно-промышленным комплексом КНР.
"Как мы говорили и раньше, мы не работаем с китайскими военными", - говорится в заявлении компании, которое цитирует Fox Business.
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Ранее миллиардер и инвестор Питер Тиль заявил, что ФБР и ЦРУ должны провести расследование в отношении Google, чтобы понять, не просочились ли в компанию агенты китайской разведки. В частности, Тиль заявил, что китайские агенты якобы могут быть в руководстве компании и в команде, которая занимается разработкой средств искусственного интеллекта.
Сооснователь одной из крупнейших IT-компаний Palantir Джо Лондсдейл назвал Google "непатриотичной компанией" и заявил, что правительство КНР участвует в ее проектах.
Многие сервисы Google, включая флагманский поисковый портал и почтовый сервис Gmail, заблокированы в Китае.
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