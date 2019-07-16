Google отверг обвинения в сотрудничестве с китайскими военными

Ранее миллиардер и инвестор Питер Тиль заявил, что ФБР и ЦРУ должны провести расследование в отношении Google, чтобы понять, не просочились ли в компанию агенты китайской разведки. В частности, Тиль заявил, что китайские агенты якобы могут быть в руководстве компании и в команде, которая занимается разработкой средств искусственного интеллекта.