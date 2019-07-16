В Госдепе рассказали, в чем заключается политика США на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Политика США на Ближнем Востоке заключается в изменении баланса сил в пользу партнеров, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
"Если описать нашу политику на Ближнем Востоке в одном предложении, то она заключается в следующем: изменить баланс сил в пользу наших друзей и партнеров", - сказал он, выступая на мероприятии на площадке издания Axios.
По его словам, нынешняя администрация США "унаследовала дефицит доверия на Ближнем Востоке с рядом стран". Американский дипломат отметил, что в ходе недавней поездки по странам Персидского залива, а также в Израиль, власти этих государств выразили огромную признательность за проводимую президентом Дональдом Трампом политику. "Мы очень довольны тем, как обстоят наши дела на Ближнем Востоке", - добавил Хук.
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