В Госдепе рассказали, в чем заключается политика США на Ближнем Востоке

"Если описать нашу политику на Ближнем Востоке в одном предложении, то она заключается в следующем: изменить баланс сил в пользу наших друзей и партнеров", - сказал он, выступая на мероприятии на площадке издания Axios.

По его словам, нынешняя администрация США "унаследовала дефицит доверия на Ближнем Востоке с рядом стран". Американский дипломат отметил, что в ходе недавней поездки по странам Персидского залива, а также в Израиль, власти этих государств выразили огромную признательность за проводимую президентом Дональдом Трампом политику. "Мы очень довольны тем, как обстоят наши дела на Ближнем Востоке", - добавил Хук.