В Ростове-на-Дону открылось генконсульство Узбекистана

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости. Генеральное консульство Узбекистана, которое будет курировать работу регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, открылось во вторник в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости.

Решение об открытии генконсульства Узбекистана в Ростове-на-Дону было принято в соответствии с распоряжением правительства России от 9 декабря 2017 года.

По словам чрезвычайного и полномочного посла Узбекистана в России Ботиржона Асадова, узбекско-российские отношения носят стратегический характер, и сегодня между странами установились дружеские отношения.

"Открытие генконсульств на территории РФ и, в том числе в Ростовской области, направлено на улучшение работы с нашими гражданами, которые проживают, работают, обучаются на территории России, а также... углубление торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества", - сказал он.

Асадов отметил, что в ходе встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым они обменялись мнениями о совместных проектах и обозначили ряд задач.

"У нас есть хорошие возможности сотрудничать в развитии АПК, перерабатывающей промышленности. Наши машиностроительные предприятия сегодня уже реализуют проекты", - сказал Голубев.

Он добавил, что в минувшем году на первом российско-узбекском форуме межрегионального сотрудничества в Ташкенте были представлены предприятия области, реализующие проекты в Узбекистане. Среди них - "Ростсельмаш", "Трубная металлургическая компания". "Надеемся, что сегодняшнее решение об открытии консульства позволит активнее продвигать реализацию проектов", - заключил губернатор.

В конце прошлого года в Ташкенте состоялся первый российско-узбекский форум межрегионального сотрудничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией, в котором приняла участие делегация Ростовской области во главе с губернатором региона Василием Голубевым. Там, в частности, было подписано соглашение с АО "Чирчикский завод сельскохозяйственной техники" на поставку в Узбекистан 200 машинокомплектов комбайнов "Вектор". Сумма контракта составила 35 миллионов долларов.