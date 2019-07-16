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РИА Новости
Ростовская область

В Ростове-на-Дону открылось генконсульство Узбекистана

Вчера, 16:55
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкОткрытие генконсульства Узбекистана в Ростове-на-Дону
Открытие генконсульства Узбекистана в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости. Генеральное консульство Узбекистана, которое будет курировать работу регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, открылось во вторник в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости.
Решение об открытии генконсульства Узбекистана в Ростове-на-Дону было принято в соответствии с распоряжением правительства России от 9 декабря 2017 года.
9 июля, 17:38
Ростовская область подписала на ИННОПРОМе многомиллиардные контракты
По словам чрезвычайного и полномочного посла Узбекистана в России Ботиржона Асадова, узбекско-российские отношения носят стратегический характер, и сегодня между странами установились дружеские отношения.
"Открытие генконсульств на территории РФ и, в том числе в Ростовской области, направлено на улучшение работы с нашими гражданами, которые проживают, работают, обучаются на территории России, а также... углубление торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества", - сказал он.
Асадов отметил, что в ходе встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым они обменялись мнениями о совместных проектах и обозначили ряд задач.
"У нас есть хорошие возможности сотрудничать в развитии АПК, перерабатывающей промышленности. Наши машиностроительные предприятия сегодня уже реализуют проекты", - сказал Голубев.
Он добавил, что в минувшем году на первом российско-узбекском форуме межрегионального сотрудничества в Ташкенте были представлены предприятия области, реализующие проекты в Узбекистане. Среди них - "Ростсельмаш", "Трубная металлургическая компания". "Надеемся, что сегодняшнее решение об открытии консульства позволит активнее продвигать реализацию проектов", - заключил губернатор.
В конце прошлого года в Ташкенте состоялся первый российско-узбекский форум межрегионального сотрудничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией, в котором приняла участие делегация Ростовской области во главе с губернатором региона Василием Голубевым. Там, в частности, было подписано соглашение с АО "Чирчикский завод сельскохозяйственной техники" на поставку в Узбекистан 200 машинокомплектов комбайнов "Вектор". Сумма контракта составила 35 миллионов долларов.
20 мая, 14:05
Ростовские сельхозпроизводители намерены увеличить экспорт в Китай
Внешнеторговый оборот Ростовской области с Республикой Узбекистан по итогам 2018 года составил почти 183,2 миллиона долларов, в том числе экспорт - почти 106,3 миллиона, импорт - около 76,9 миллиона долларов. По сравнению с 2017 годом внешнеторговый оборот увеличился почти на 12%. Товарную структуру экспорта составляют машиностроительная продукция, продовольственные товары и сырье для их производства, черные и цветные металлы, а также химическая продукция.
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