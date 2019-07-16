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РИА Новости

Киев готов предоставить суду Амстердама любые данные по "скифскому золоту"

Вчера, 16:53
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© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме
© AP Photo / Peter Dejong
КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Киев изучает решение Апелляционного суда Амстердама по "скифскому золоту" и готов предоставить любую дополнительную информацию по его запросу, заявил во вторник министр культуры Украины Евгений Нищук.
Во вторник Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, объяснив это необходимостью получения "дополнительной информации от сторон относительно права собственности". Сторонам дано два месяца для предоставления запрошенной информации. В решении суда также говорится, что музей Алларда Пирсона уполномочен удерживать крымские сокровища до тех пор, пока в суде не будет принято окончательное решение по этому делу. Сообщается, что это может произойти через 6-9 месяцев.
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"Мы готовы предоставить любую дополнительную информацию по запросу суда... Сейчас мы внимательно изучаем это решение вместе со всеми причастными: нашими адвокатами, Минюстом, посольством Украины в Королевстве Нидерланды и юридическими советниками", - заявил Нищук.
Он также сообщил, что позиция Украины остается неизменной: "скифское золото" должно вернуться в Украину.
Коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. Свои экспонаты представили Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, "Музей Тавриды" в Симферополе, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический".
После завершения экспозиции в августе 2014 года российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года рассмотрел иск крымских музеев и постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву. Крымская сторона подала апелляцию, которая и была рассмотрена судом в Амстердаме 11 марта.
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