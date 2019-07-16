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РИА Новости

Астрономы открыли новую необычную черту всех "радиосигналов пришельцев"

Вчера, 16:54
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, DepositphotosМагнетар, вырабатывающий быстрые радиовспышки
Магнетар, вырабатывающий быстрые радиовспышки
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Новые наблюдения за загадочными FRB-вспышками указали на то, что все подобные события должны вырабатываться их источниками по несколько раз за все время их существования. Это исключает возможность того, что их могут порождать взрывающиеся звезды и сливающиеся черные дыры, пишет астроном в журнале Nature.

"На настоящий момент известны лишь всего два повторяющихся источника быстрых радиовсплесков, и природа остальных 70 вспышек остается пока неизвестной для нас. Мне удалось показать, что большинство из них должны порождать источники, которые испускают хотя бы несколько подобных сигналов за все время своей жизни", — заявил Викрам Рави (Vikram Ravi), астроном из Гарвардского университета (США).

Впервые о существовании таинственных вспышек радиоизлучения (fast radio-burst, FRB) астрономы заговорили в 2007 году, когда они были случайно открыты во время наблюдений за радиопульсарами при помощи телескопа Паркс (Австралия).
В последующие годы ученым удалось найти следы еще трех десятков подобных всплесков, сравнение которых показало, что они могут носить искусственное происхождение и даже потенциально быть сигналами внеземных цивилизаций из-за необъяснимой периодичности в их структуре.
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Все их объединяла одна вещь — чрезвычайно большая мощность и необыкновенно большое расстояние до их источников. Поэтому изначально астрономы предполагали, что подобные всплески рождаются в ходе слияния нейтронных звезд или других компактных объектов, превращающихся в черную дыру.
Два года назад ученые нашли намеки на то, что это не так. Телескоп Паркс зафиксировал повторные вспышки в той точке, где шесть лет назад был зафиксирован один из первых FRB-всплесков, событие FRB 121102. Это сделало "сигналы инопланетян" еще более загадочными и интересными космическими феноменами.
Впоследствии астрономы смогли локализовать источник этой вспышки — невидимую карликовую галактику в созвездии Возничего, удаленную от нас на три миллиарда световых лет. При этом точное положение и природу ни одного одиночного всплеска так и не удалось узнать, что заставило исследователей ожесточенно спорить о том, отличаются ли они от FRB 121102.
Рави предполагает, что источники одиночных "радиосигналов пришельцев" ничем не отличаются по своей природе от FRB 121102 и еще одной повторяющейся вспышки, FRB 180814, проанализировав последние данные, которые собирали два относительно новых радиотелескопа, канадская обсерватория CHIME и ее австралийский "кузен" ASKAP.
Обе этих установки могут следить за достаточно широкими секторами ночного неба, что позволило им зафиксировать несколько десятков FRB-всплесков за первые месяцы их работы. Это более чем удвоило их общее число и заставило ученых задуматься о том, как часто мы должны слышать "зов" пришельцев.
Дело в том, что частота этих событий резко различалась, если верить данным с CHIME и ASKAP. Канадская обсерватория находила примерно в десять раз больше вспышек, чем ее австралийский "конкурент", что заставляло ученых сомневаться в том, что все наблюдения за FRB-вспышками соответствуют действительности.
Эти расхождения, как показали расчеты Рави, были связаны не с ошибками астрономов или проблемами в работе приборов, а тем, что ASKAP просто достаточно плохо улавливает "сигналы пришельцев", возникшие на достаточно большом расстоянии от Млечного Пути. Это открытие помогло ему объединить их результаты наблюдений и достаточно точно вычислить частоту появления FRB-всплесков на ночном небе.
Как оказалось, эти вспышки случаются неожиданно часто, и даже в самых экстремальных случаях их частота с запасом превышает то, как часто сливаются нейтронные звезды, пары белых карликов, взрываются редкие и "обычные" сверхновые и происходят все остальные катаклизмы.
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Все это, по мнению Рави, говорит о том, что почти все или большая часть FRB-вспышек порождаются источниками, которые могут испускать не одну, а большое число подобных вспышек. Их общее число может быть достаточно небольшим, около 100 событий за все время существования Вселенной, чтобы объяснить ту частоту вспышек, которая была зафиксирована телескопом CHIME.
Это, однако, ставит перед учеными новый вопрос: почему такие свойства были открыты только у двух из семи десятков известных "сигналов инопланетян". Ответ на него, как предполагает гарвардский астрофизик, можно будет получить, если понять, в каких частях галактик рождаются FRB-всплески.
Пока такие сведения известны лишь для FRB 121102 и одной "одиночной" вспышки, открытой в сентябре прошлого года, что не позволяет сделать никаких выводов об их природе.
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астрофизикапришельцыКосмос - РИА НаукаКанадаАвстралияСШАРИА Наука
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