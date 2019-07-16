В Иркутской области сообщили об отсутствии следов сибирской язвы в пробах

ТУЛУН (Иркутская область), 16 июл – РИА Новости. Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) не нашли возбудители инфекций, в частности сибирской язвы, в пробах воды и почвы в районах Иркутской области, пострадавших от масштабного паводка.

Опасность вспышки опасных инфекций возникла из-за того, что в ряде затронутых паводком сел находятся сибиреязвенные скотомогильники.

"Отобрано 266 проб воды, грунта и биоматериалов павших животных, и проведены их диагностические исследования на наличие возбудителей I и II групп опасности. Патогенности не обнаружено", - сообщил журналистам во вторник замначальника войск РХБЗ Вооруженных сил РФ полковник Андрей Марченко.

Пробы брались в районах сел Гадолей, Афанасьево, Одон, Евдокимово, Красноозерск, Шуба Тулунского района, а также на водозаборе города Тулун. Там неподалеку находятся сибиреязвенные скотомогильники.

Сибирская язва - острое инфекционное заболевание из группы зоонозов, характеризующееся лихорадкой, поражением лимфатического аппарата и сильной интоксикацией. В зависимости от формы болезни, летальность достигает почти 100%.