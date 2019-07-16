Объединение пассажиров поддержало возвращение курилок в аэропорты

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров поддерживает возвращение курилок в аэропорты, сообщил РИА Новости председатель организации Илья Зотов.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов.
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"Общероссийское объединение пассажиров поддерживает инициативу Сергея Боярского по созданию в аэровокзальных комплексах курительных комнат. Сейчас в аэропортах курят украдкой, нарушают закон, но от этого некурящим гражданам не легче и дети в их числе, так как вынуждены вдыхать табачные ароматы в туалетных комнатах", - сказал Зотов.
"Мы за цивилизованный подход, что если пассажир курит, то он не бросит курить из-за своего полёта, а будет находить такую зону аэропорта, где все равно покурит. В связи с этим правильнее создать такое место в аэропорту, чтобы оно было вдали от мест скопления пассажиров и не рядом с комнатой матери и ребёнка, чтобы некурящие пассажиры не чувствовали ароматов табака в аэропорту и сохраняли своё здоровье", - добавил он.
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В конце 2017 года депутат от "Единой России" Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускавший курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения, и автор сделал это. Затем комитет по транспорту и строительству (соисполнитель по законопроекту) рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении, как и комитет по охране здоровья.
Однако Минздрав выступил против этого законопроекта. По мнению ведомства, возвращение курительных комнат в аэропорты будет способствовать увеличению числа курильщиков и росту заболеваний, обусловленных потреблением сигарет.
Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году "антитабачным" законом. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.
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