Объединение пассажиров поддержало возвращение курилок в аэропорты

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров поддерживает возвращение курилок в аэропорты, сообщил РИА Новости председатель организации Илья Зотов.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов.

"Общероссийское объединение пассажиров поддерживает инициативу Сергея Боярского по созданию в аэровокзальных комплексах курительных комнат. Сейчас в аэропортах курят украдкой, нарушают закон, но от этого некурящим гражданам не легче и дети в их числе, так как вынуждены вдыхать табачные ароматы в туалетных комнатах", - сказал Зотов.

"Мы за цивилизованный подход, что если пассажир курит, то он не бросит курить из-за своего полёта, а будет находить такую зону аэропорта, где все равно покурит. В связи с этим правильнее создать такое место в аэропорту, чтобы оно было вдали от мест скопления пассажиров и не рядом с комнатой матери и ребёнка, чтобы некурящие пассажиры не чувствовали ароматов табака в аэропорту и сохраняли своё здоровье", - добавил он.

В конце 2017 года депутат от "Единой России" Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускавший курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения, и автор сделал это. Затем комитет по транспорту и строительству (соисполнитель по законопроекту) рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении, как и комитет по охране здоровья.

Однако Минздрав выступил против этого законопроекта. По мнению ведомства, возвращение курительных комнат в аэропорты будет способствовать увеличению числа курильщиков и росту заболеваний, обусловленных потреблением сигарет.