Москалькова и Денисова наметили дорожную карту помощи задержанным гражданам

"Сегодня мы продолжили взаимный мониторинг гуманитарной составляющей граждан находящихся на Украине и граждан Украины, находящихся на территории Российской Федерации с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Денисовой Людмилой Леонтьевной. Это очень важная для нас встреча, потому что она определяет вектор нашего взаимодействия и помощи гражданам и дает возможность надеяться многим и многим семьям на то, что разрешаться судьбы людей и они смогут вернуться в свои дома, им будет оказана помощь во время нахождения в местах лишения свободы. Мы наметили дорожную карту этого взаимодействия", - сказала Москалькова.