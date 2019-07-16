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РИА Новости

Москалькова и Денисова наметили дорожную карту помощи задержанным гражданам

Вчера, 16:41
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© РИА НовостиУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
© РИА Новости
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Омбудсмены РФ и Украины наметили дорожную карту взаимодействия и помощи удерживаемым гражданам, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после встречи с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисововой.
"Сегодня мы продолжили взаимный мониторинг гуманитарной составляющей граждан находящихся на Украине и граждан Украины, находящихся на территории Российской Федерации с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Денисовой Людмилой Леонтьевной. Это очень важная для нас встреча, потому что она определяет вектор нашего взаимодействия и помощи гражданам и дает возможность надеяться многим и многим семьям на то, что разрешаться судьбы людей и они смогут вернуться в свои дома, им будет оказана помощь во время нахождения в местах лишения свободы. Мы наметили дорожную карту этого взаимодействия", - сказала Москалькова.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
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