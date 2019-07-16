СМИ узнали об ответе оппозиции Судана на проект конституционной декларации

КАИР, 16 июл - РИА Новости. Политическая оппозиция Судана в лице "Движения сил за свободу и перемены" направила посредникам из Афросоюза свой ответ на предложения по проекту конституционной декларации, на основании которой страна будет жить ближайшие три года в переходный период, сообщил арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia.
В частности, оппозиционеры категорически отвергли идею предоставления абсолютной неприкосновенности членам будущего суверенного совета. По их мнению, члены суверенного совета должны подпадать под юрисдикцию конституционного суда Судана. "Движение сил за свободу и перемены" также высказалось за реформу судебной системы и системы безопасности и предложило сделать их независимыми от суверенного совета.
Новые условия суданской политической оппозиции были выдвинуты всего за несколько часов до возобновления итоговых переговоров с переходным военным советом по будущему устройству Судана на предстоящий период. Ранее переговоры и подписание конституционной декларации были назначены на воскресенье, но отложились по инициативе оппозиции. На прошлой неделе стороны договорились о создании суверенного совета, который будет управлять страной в ближайшие три года с попеременным руководством этой структурой, а также о формировании гражданского правительства из технократов во главе с независимым политиком в качестве премьера. Парламент предполагается избрать после назначения правительства. Также договоренность была достигнута о проведении расследования всех преступлений против оппозиции и силовиков, произошедших в последнее время.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военсоветом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились. Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза.