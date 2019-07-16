СМИ узнали об ответе оппозиции Судана на проект конституционной декларации

КАИР, 16 июл - РИА Новости. Политическая оппозиция Судана в лице "Движения сил за свободу и перемены" направила посредникам из Афросоюза свой ответ на предложения по проекту конституционной декларации, на основании которой страна будет жить ближайшие три года в переходный период, сообщил арабский спутниковый телеканал Политическая оппозиция Судана в лице "Движения сил за свободу и перемены" направила посредникам из Афросоюза свой ответ на предложения по проекту конституционной декларации, на основании которой страна будет жить ближайшие три года в переходный период, сообщил арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia

В частности, оппозиционеры категорически отвергли идею предоставления абсолютной неприкосновенности членам будущего суверенного совета. По их мнению, члены суверенного совета должны подпадать под юрисдикцию конституционного суда Судана. "Движение сил за свободу и перемены" также высказалось за реформу судебной системы и системы безопасности и предложило сделать их независимыми от суверенного совета.

Новые условия суданской политической оппозиции были выдвинуты всего за несколько часов до возобновления итоговых переговоров с переходным военным советом по будущему устройству Судана на предстоящий период. Ранее переговоры и подписание конституционной декларации были назначены на воскресенье, но отложились по инициативе оппозиции. На прошлой неделе стороны договорились о создании суверенного совета, который будет управлять страной в ближайшие три года с попеременным руководством этой структурой, а также о формировании гражданского правительства из технократов во главе с независимым политиком в качестве премьера. Парламент предполагается избрать после назначения правительства. Также договоренность была достигнута о проведении расследования всех преступлений против оппозиции и силовиков, произошедших в последнее время.