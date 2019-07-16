Москалькова: на Украине возбудили дела после избиения россиянина СБУ

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Суд на Украине возбудил уголовные дела на сотрудников СБУ, которые избили россиянина при задержании, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она поблагодарила омбудсмена Украины Людмилу Денисову за оказание помощи, несмотря на трудности процессуального, юридического и морально-нравственного характера. Она также рассказала, что обратилась к коллеге по поводу россиянина, который был избит сотрудниками СБУ при задержании.

"Людмила Леонтьевна заявила об этом нарушении прав нашего гражданина России, попросила возбудить уголовное дело следственные органы, и, несмотря на то, что следственные органы отказали первоначально в возбуждении уголовного дела, Людмила Леонтьевна обратилась в суд, и суд принял решение о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников СБУ, допустивших грубые нарушения прав человека, насилие", - сказала Москалькова на совместной пресс-конференции омбудсменов.