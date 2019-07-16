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РИА Новости

Москалькова: на Украине возбудили дела после избиения россиянина СБУ

Вчера, 16:40
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Суд на Украине возбудил уголовные дела на сотрудников СБУ, которые избили россиянина при задержании, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она поблагодарила омбудсмена Украины Людмилу Денисову за оказание помощи, несмотря на трудности процессуального, юридического и морально-нравственного характера. Она также рассказала, что обратилась к коллеге по поводу россиянина, который был избит сотрудниками СБУ при задержании.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Вчера, 16:32
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"Людмила Леонтьевна заявила об этом нарушении прав нашего гражданина России, попросила возбудить уголовное дело следственные органы, и, несмотря на то, что следственные органы отказали первоначально в возбуждении уголовного дела, Людмила Леонтьевна обратилась в суд, и суд принял решение о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников СБУ, допустивших грубые нарушения прав человека, насилие", - сказала Москалькова на совместной пресс-конференции омбудсменов.
Москалькова подчеркнула, что уголовно дело будет расследоваться, и это очень важный шаг, может быть, даже знак перезагрузки отношения к праву, закону и справедливости.
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