Москалькова попросила помочь заключенным россиянам в контактах с семьями

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила украинского омбудсмена Людмилу Денисову оказать помощь по взаимодействию заключенных на Украине россиян с их семьями, которые остались на территории России.

"Я представляю Людмиле Леонтьевне список граждан Российской Федерации, которые обратились непосредственно ко мне как к уполномоченному за помощью. И прошу оказать всестороннюю поддержку взаимодействия с семьями, которые находятся на территории Российской Федерации, оказания медицинской помощи, соблюдения порядка и условия содержания под стражей", - сказала Москалькова журналистам по итогам встречи с Денисовой в Москве.