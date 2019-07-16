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РИА Новости

Москалькова попросила помочь заключенным россиянам в контактах с семьями

Вчера, 16:32
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Стрингер
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова . Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила украинского омбудсмена Людмилу Денисову оказать помощь по взаимодействию заключенных на Украине россиян с их семьями, которые остались на территории России.
"Я представляю Людмиле Леонтьевне список граждан Российской Федерации, которые обратились непосредственно ко мне как к уполномоченному за помощью. И прошу оказать всестороннюю поддержку взаимодействия с семьями, которые находятся на территории Российской Федерации, оказания медицинской помощи, соблюдения порядка и условия содержания под стражей", - сказала Москалькова журналистам по итогам встречи с Денисовой в Москве.
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