Москалькова попросит ФСИН пустить независимых врачей к украинцу Грибу

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросит руководство ФСИН допустить независимых врачей к отбывающему наказание в России украинцу Павлу Грибу, чтобы внести ясность в деле о разных медицинских заключениях.

"Намерена обратиться к руководству ФСИН с просьбой допустить независимых врачей, для того чтобы устранить сомнения между разными медицинскими заключениями по поводу, например, гражданина Украины Павла Гриба. Наши врачи дали консультации о том, что ему не нужна операция, она, наоборот, может нанести вред его здоровью, а украинские врачи считают, что, наоборот, ему нужно сделать такую операцию. Вот таких досье у нас несколько", - сказала Москалькова журналистам после встречи с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.

Суд 22 марта приговорил Гриба к шести годам колонии общего режима за содействие терроризму. Как доказало следствие, в 2017 году Гриб с территории Украины через интернет убеждал старшеклассницу из Сочи взорвать бомбу на выпускном вечере 30 июня, после чего бежать из страны.

Позже адвокат Гриба Марина Дубровина сообщила РИА Новости, что подала жалобу на приговор, добавив, что "достоверность того, что огласил прокурор, под большим вопросом".