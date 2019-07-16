Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T16:32Z
https://ria.ru/20190716/1556582212.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155300/66/1553006627_0:118:723:525_1036x0_80_0_0_e6481f8070d07bbd83f2896dbad6d773.jpg
РИА Новости

Москалькова попросит ФСИН пустить независимых врачей к украинцу Грибу

Вчера, 16:32
238
© Радио SputnikУполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова
© Радио Sputnik
Уполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросит руководство ФСИН допустить независимых врачей к отбывающему наказание в России украинцу Павлу Грибу, чтобы внести ясность в деле о разных медицинских заключениях.
"Намерена обратиться к руководству ФСИН с просьбой допустить независимых врачей, для того чтобы устранить сомнения между разными медицинскими заключениями по поводу, например, гражданина Украины Павла Гриба. Наши врачи дали консультации о том, что ему не нужна операция, она, наоборот, может нанести вред его здоровью, а украинские врачи считают, что, наоборот, ему нужно сделать такую операцию. Вот таких досье у нас несколько", - сказала Москалькова журналистам после встречи с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.
Павел Гриб
4 апреля, 16:42
В Москве не получали предложений об обмене украинца Гриба, заявила Захарова
Суд 22 марта приговорил Гриба к шести годам колонии общего режима за содействие терроризму. Как доказало следствие, в 2017 году Гриб с территории Украины через интернет убеждал старшеклассницу из Сочи взорвать бомбу на выпускном вечере 30 июня, после чего бежать из страны.
Позже адвокат Гриба Марина Дубровина сообщила РИА Новости, что подала жалобу на приговор, добавив, что "достоверность того, что огласил прокурор, под большим вопросом".
МИД Украины также выразил протест России в связи с решением суда по данному делу и требование "немедленно отменить незаконный приговор по делу Павла Гриба, предоставить постоянное медицинское сопровождение, обеспечить его освобождение и беспрепятственное возвращение на Украину".
100119
Обсудить 0
Павел ГрибЛюдмила ДенисоваТатьяна МоскальковаФедеральная служба исполнения наказаний РФМИД УкраиныРоссияУкраинаПроисшествия
Рекомендуем
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отвечает на вопросы журналистов у здания Верховного суда Украины
Москалькова рассказала о состоянии арестованных украинских моряков
РИА
Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова попросила помочь заключенным россиянам в контактах с семьями
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
Москалькова: на Украине возбудили дела после избиения россиянина СБУ
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Денисова передала Москальковой список из 150 дел задержанных украинцев
Лента
новостей
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Москалькова и Денисова намерены обсудить с президентами вопрос помилования
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
СБУ не нашла ни одной попытки вмешательства в выборы со стороны России
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Москалькова и Денисова наметили дорожную карту помощи задержанным гражданам
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Москалькова и Денисова обсудили вопрос о помиловании заключенных
Арестованный за госизмену Сергей Мещеряков хотел спасти Землю
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Москалькова передала Денисовой список россиян, заключенных на Украине
Сотрудники МЧС локализовали пожар на Балтийском судостроительном заводе
На Украине около ста кандидатов в депутаты Рады вызвали на допрос в полицию
Внеочередное заседание Верховной рады Украины
В Раде предложили отменить закон о госязыке
Петр Порошенко
Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Миллион жителей Донбасса подписали призыв к Зеленскому прекратить бои
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
10:01Около 1,5 тысячи исков пострадавших от паводка в Прибайкалье передали в суд
09:57Полиция Болгарии задержала подозреваемого в хакерской атаке
09:56Инфекция в детский лагерь в Крыму могла попасть из Татарстана
09:56В Башкирии уволилась фельдшер, отказавшая в помощи больному
Лента новостейМолния