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РИА Новости

Москалькова рассказала о состоянии арестованных украинских моряков

Вчера, 16:32
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отвечает на вопросы журналистов у здания Верховного суда Украины
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отвечает на вопросы журналистов у здания Верховного суда Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Раненые украинские моряки, находящиеся в СИЗО Лефортово, прошли медицинские обследования, одному из них была сделана необходимая операция, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на совместной пресс-конференции с уполномоченным по правам человека на Украине Людмилой Денисовой.
"Действительно мы обратились к Федеральной службе исполнения наказания, к начальнику СИЗО Лефортово с тем, чтобы раненых моряков обследовали в гражданских медицинских учреждениях. Это было сделано. У одного человека была установлена необходимость провести операцию. Операция успешно проведена. Лечение дано в полном объеме", - сказала Москалькова.
Утром 25 ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныЛефортовоТатьяна МоскальковаРоссияУкраинаВ мире
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