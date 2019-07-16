Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T16:31Z
https://ria.ru/20190716/1556582078.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Иране тринадцать человек погибли в ДТП с микроавтобусом

Вчера, 16:31
170
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. По меньшей мере 13 человек, включая трех детей, погибли, девять получили ранения в результате ДТП с микроавтобусом в центральной части Ирана, сообщает агентство IRNA со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел около города Хонсар в провинции Исфахан. Как заявил агентству губернатор города Мансур Камали, у транспортного средства отказала тормозная система, после чего микроавтобус съехал в низину.
На место происшествия немедленно вылетели вертолеты экстренных служб, чтобы доставить раненых в больницы, добавил Камали. Другие обстоятельства инцидента уточняются.
5 июля, 13:38
В Иране грузовик врезался в стену российской дипмиссии
000402
Обсудить 0
ИранВ мире
Рекомендуем
В Нигерии более десяти человек погибли в результате обрушения здания
РИА
Новости
Спасатели и жители ищут выживших на месте рухнувшего здания в Мумбаи, Индия. 16 июля 2019
СМИ: число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 12 человек
Спасатели и жители ищут выживших на месте рухнувшего здания в Мумбаи, Индия. 16 июля 2019
В Мумбае более 40 человек оказались под завалами рухнувшего жилого дома
Последствия наводнений в Непале. 12 июля 2019
Число жертв наводнений и оползней в Непале возросло до 78 человек
Лента
новостей
У берегов Нигерии похитили десять моряков с турецкого судна
Министр экологии, устойчивого развития и энергетики Франции Франсуа де Рюжи
Министр экологии Франции ушел в отставку
СМИ: в Канаде три человека погибли при крушении одномоторного самолета
В Таиланде автомобиль разорвало пополам в ДТП
На Урале более 400 человек эвакуировали из-за возгорания в санатории
В Германии начали расследование после нападения на мэра города
ОАЭ опровергли сообщение о пропаже танкера в Ормузском проливе
Пожар во время музыкального фестиваля на острове Паг в Хорватии. 16 июля 2019
В Хорватии из-за пожара эвакуировали десять тысяч гостей фестиваля музыки
Власти Ирана подтвердили задержание французско-иранской исследовательницы
В Самарской области четыре человека погибли в ДТП
Здание Дворца Европы в Страсбурге
Эксперты оценили перспективы вероятного назначения новой главы Еврокомиссии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:03Англо-американская школа не комментирует статью о невыдаче виз учителям
11:03В сирийской провинции Дераа взорвался автомобиль, погибли четверо военных
11:02Роспотребнадзор установил причину болезни нескольких детей в лагере в Крыму
11:01В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:01Число госпитализированных после паводка под Иркутском достигло 754 человек
11:01Власти Чечни объяснили запрет "вольного творчества"
11:00Мосгоризбирком готов рассмотреть жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы
10:56Из Сирии в Россию вернулись 300 военных полицейских
10:56В Крыму опровергли сообщения о допросах украинских туристов
10:53В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
10:52СМИ: Джонсон планирует провести досрочные всеобщие выборы в Британии
10:52Прототип звездолета Маска загорелся во время проверки двигателя
10:47Генконсульство США оценило желание уральца установить табличку Никсону
10:45Турция отправит в Восточное Средиземноморье четвертое судно
10:41Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
10:39Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
10:38Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
Лента новостейМолния