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РИА Новости
Культура

Гастроли Киркорова в Крыму пройдут по графику

Вчера, 16:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Концерты российского певца Филиппа Киркорова в Крыму, несмотря на инцидент с фурой с концертным оборудованием, пройдут согласно гастрольному графику, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы артиста Екатерина Успенская.
Ранее сообщалось, что утром во вторник в Ростовской области фура с концертным оборудованием Киркорова съехала с обочины. Сотрудники пожарно-спасательной части отбуксировали машину из кювета. Позже Киркоров подтвердил эту информацию, добавив, что фура съехала в кювет, так как из-за погодных условий водитель не справился с управлением. В результате инцидента никто не пострадал, оборудование и костюмы целы.
"Ситуация с фурой во многих СМИ сильно преувеличена. На данный момент коллектив уже подъезжает к Феодосии. Концерты пройдут в Крыму согласно гастрольному графику. Ничего не отменяется и не переносится", - сказала Успенская.
Киркоров даст в Крыму три концерта с 17 по 19 июля, которые пройдут в Феодосии, Евпатории и Ялте.
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КультураФилипп КиркоровКрым
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