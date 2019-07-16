Гастроли Киркорова в Крыму пройдут по графику

Ранее сообщалось, что утром во вторник в Ростовской области фура с концертным оборудованием Киркорова съехала с обочины. Сотрудники пожарно-спасательной части отбуксировали машину из кювета. Позже Киркоров подтвердил эту информацию, добавив, что фура съехала в кювет, так как из-за погодных условий водитель не справился с управлением. В результате инцидента никто не пострадал, оборудование и костюмы целы.