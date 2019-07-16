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РИА Новости

Миллион жителей Донбасса подписали призыв к Зеленскому прекратить бои

Вчера, 16:25
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАкция "Выбор Донбасса" в Донецке
Акция Выбор Донбасса в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Акция "Выбор Донбасса" в Донецке
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Более миллиона жителей Донбасса отправят президенту Украины Владимиру Зеленскому открытое письмо с требованием прекратить боевые действия в регионе и выполнить пункты минских договоренностей, сообщил РИА Новости общественный деятель и участник акции "Зеленский, признай выбор Донбасса" Владимир Ярош.
Несколько тысяч человек собрались в центре Донецка для участия в акции "Зеленский, признай выбор Донбасса". Представитель организаторов заявил, что около миллиона человек на момент проведения мероприятия поддержали в интернете данную акцию.
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАкция "Выбор Донбасса" в Донецке
Акция Выбор Донбасса в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Акция "Выбор Донбасса" в Донецке
"Сейчас на нашем сайте зарегистрировались миллион человек в поддержку требований к новому президенту Украины. Это жители не только ДНР и ЛНР, это жители всего Донбасса. Сегодня мы решили подготовить открытое письмо Зеленскому с требованием признать выбор Донбасса, прекратить войту и выполнить минские договоренности. Сейчас нас миллион человек, но я уверен, что к тому моменту, когда письмо будет готово, людей будет больше", - сказал Ярош.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВ мире
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