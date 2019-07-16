Миллион жителей Донбасса подписали призыв к Зеленскому прекратить бои

"Сейчас на нашем сайте зарегистрировались миллион человек в поддержку требований к новому президенту Украины. Это жители не только ДНР и ЛНР, это жители всего Донбасса. Сегодня мы решили подготовить открытое письмо Зеленскому с требованием признать выбор Донбасса, прекратить войту и выполнить минские договоренности. Сейчас нас миллион человек, но я уверен, что к тому моменту, когда письмо будет готово, людей будет больше", - сказал Ярош.