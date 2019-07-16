Чайка проведет в Тулуне личный прием граждан, пострадавших от наводнения

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка 17 июля лично проведет в иркутском Тулуне прием местных жителей, пострадавших от масштабного паводка, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка проведет 17 июля в Тулуне Иркутской области личный прием граждан, пострадавших от стихии", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках рабочей поездки пройдет совещание о законности и организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод граждан в условиях ликвидации последствий наводнения.

Планируются выступления замглавы МЧС РФ Павла Барышева, прокурора Иркутской области Александра Воронина, председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова, Тулунского межрайонного прокурора Сергея Пириятина, Нижнеудинского межрайонного прокурора Евгения Подъяблонского, Тайшетского межрайонного прокурора Андрея Аштуева, исполняющего обязанности Зиминского межрайонного прокурора Инны Незнановой.

По данным на утро вторника, в Тулуне все еще подтоплено 49 домов.