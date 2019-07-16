Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T16:24Z
https://ria.ru/20190716/1556581807.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155611/34/1556113493_0:79:3161:1857_1036x0_80_0_0_9a7fc56c14dee48fd4bf10c47c2a4469.jpg
РИА Новости

Чайка проведет в Тулуне личный прием граждан, пострадавших от наводнения

Вчера, 16:24
629
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Юрий Чайка
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка 17 июля лично проведет в иркутском Тулуне прием местных жителей, пострадавших от масштабного паводка, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
"Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка проведет 17 июля в Тулуне Иркутской области личный прием граждан, пострадавших от стихии", - говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках рабочей поездки пройдет совещание о законности и организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод граждан в условиях ликвидации последствий наводнения.
Всероссийский детский центр Океан во Владивостоке. Архивное фото
Вчера, 07:58
"Океан" примет 100 детей из пострадавшей от паводка Иркутской области
Планируются выступления замглавы МЧС РФ Павла Барышева, прокурора Иркутской области Александра Воронина, председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова, Тулунского межрайонного прокурора Сергея Пириятина, Нижнеудинского межрайонного прокурора Евгения Подъяблонского, Тайшетского межрайонного прокурора Андрея Аштуева, исполняющего обязанности Зиминского межрайонного прокурора Инны Незнановой.
По данным на утро вторника, в Тулуне все еще подтоплено 49 домов.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти по 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста.
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
15 июля, 11:50
В Иркутской области рассмотрят проекты о льготах пострадавшим от паводка
200001
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиЮрий ЧайкаИркутская областьОбщество
Рекомендуем
Граница военной базы Зона 51 в США
Российский уфолог прокомментировал планы "штурма" военной базы "Зона 51"
РИА
Новости
Экс-участника "Дома-2" уволили с Первого канала за пьянство
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Лента
новостей
Автомобиль на месте ДТП в селе Кунашак
В Челябинской области завели дело на сына депутата, сбившего двух пешеходов
Газодобывающее предприятие на Украине
На Украине предсказали "настоящую" катастрофу без транзита российского газа
Листы с денежными купюрами
Аналитик рассказал, когда наступит "самый плохой день" для рубля
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский ответил на заявление Турчинова об "уничтожении" Крымского моста
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Луна в небе над Лос-Анджелесом
Астроном рассказал, где в России лучше всего будет видно лунное затмение
LIVE: Частичное лунное затмение в Европе
Лунное затмение в Европе. Прямая трансляция
Киев прекратил подачу воды в три города в ЛНР из-за аварии
Самолет МС-21
Первые летные испытания МС-21 с двигателями ПД-14 пройдут в 2020 году
Разрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области
Чайка поручил проконтролировать выплату компенсаций семье из Приангарья
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров рассказал, планирует ли Россия признать независимость ДНР и ЛНР
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
10:01Около 1,5 тысячи исков пострадавших от паводка в Прибайкалье передали в суд
09:57Полиция Болгарии задержала подозреваемого в хакерской атаке
09:56Инфекция в детский лагерь в Крыму могла попасть из Татарстана
09:56В Башкирии уволилась фельдшер, отказавшая в помощи больному
Лента новостейМолния