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РИА Новости

Москвичей попросили быть осторожнее на дорогах из-за непогоды

Вчера, 16:23
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© РИА Новости / Максим БлиновПешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
Пешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Москвичам следует быть осторожнее на дорогах в вечерний час пик из-за ухудшения погодных условий, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал РИА Новости, что во вторник во второй половине дня в столице ожидаются небольшие дожди, местами грозы и порывистый ветер. Также на сайте "Метеоновости" сообщалось, что настоящие июльские ливни, которые продлятся более полутора суток, начнутся в Москве во вторник после 18.00.
"В вечерний час пик на дорогах будет плотно и скользко. Будьте осторожны. Если вы уже на авто, то держитесь подальше от других машин и деревьев", - говорится в сообщении.
Также в ЦОДД напомнили об ограничениях на дорогах на юго-западе столицы, связанные с закрытием станций Сокольнической линии метро, которые будут действовать до 21 июля.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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