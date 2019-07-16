Москвичей попросили быть осторожнее на дорогах из-за непогоды

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Москвичам следует быть осторожнее на дорогах в вечерний час пик из-за ухудшения погодных условий, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Москвичам следует быть осторожнее на дорогах в вечерний час пик из-за ухудшения погодных условий, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал РИА Новости, что во вторник во второй половине дня в столице ожидаются небольшие дожди, местами грозы и порывистый ветер. Также на сайте "Метеоновости" сообщалось, что настоящие июльские ливни, которые продлятся более полутора суток, начнутся в Москве во вторник после 18.00.

"В вечерний час пик на дорогах будет плотно и скользко. Будьте осторожны. Если вы уже на авто, то держитесь подальше от других машин и деревьев", - говорится в сообщении.