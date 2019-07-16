В Калуге осудили организаторов финансовой пирамиды за обман 74 человек

ВОРОНЕЖ, 16 июл - РИА Новости. Суд в Калуге приговорил к срокам от четырех до семи лет лишения свободы трех организаторов финансовой пирамиды, обманувшей 74 человека на более чем 22 миллиона рублей, сообщает во вторник прокуратура области.

"Организованная преступная группа в лице жителя республики Крым и жителя Новосибирска, являющихся членами правления КПК "Народные финансы", и жительницы города Калуги, работающей старшим кредитным специалистом в кооперативе, обманывали граждан ", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, подсудимые создали схему привлечения сбережений вкладчиков, обещая им полный возврат денег с процентами.

"Действуя от имени кооператива в период с апреля 2016 года по август 2017 года, мошенники обманули 74 потерпевших... Злоумышленники похитили денежные средства потерпевших в общей сумме более 22 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Деятельность организованной группы была пресечена правоохранительными органами. В отношении 41-летнего жителя Крыма, 40-летнего жителя Новосибирска и 33-летней жительницы Калуги возбудили дело о мошенничестве организованной группой в особо крупном размере. Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.