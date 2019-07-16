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РИА Новости

В Калуге осудили организаторов финансовой пирамиды за обман 74 человек

Вчера, 16:20
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ВОРОНЕЖ, 16 июл - РИА Новости. Суд в Калуге приговорил к срокам от четырех до семи лет лишения свободы трех организаторов финансовой пирамиды, обманувшей 74 человека на более чем 22 миллиона рублей, сообщает во вторник прокуратура области.
"Организованная преступная группа в лице жителя республики Крым и жителя Новосибирска, являющихся членами правления КПК "Народные финансы", и жительницы города Калуги, работающей старшим кредитным специалистом в кооперативе, обманывали граждан ", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, подсудимые создали схему привлечения сбережений вкладчиков, обещая им полный возврат денег с процентами.
"Действуя от имени кооператива в период с апреля 2016 года по август 2017 года, мошенники обманули 74 потерпевших... Злоумышленники похитили денежные средства потерпевших в общей сумме более 22 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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Деятельность организованной группы была пресечена правоохранительными органами. В отношении 41-летнего жителя Крыма, 40-летнего жителя Новосибирска и 33-летней жительницы Калуги возбудили дело о мошенничестве организованной группой в особо крупном размере. Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.
"Суд назначил организаторам преступления наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и пять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Женщина приговорена к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста", - сообщает прокуратура. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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