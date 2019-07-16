СМИ: в Москве нашли тело композитора Игоря Извекова

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Известный композитор Игорь Извеков найден мертвым в своей квартире на северо-востоке Москвы, сообщает "Комсомольская правда".
Тревогу забили соседи, обратившие внимание на то, что давно не видели мужчину. Они позвонили в полицию, квартиру вскрыли и нашли тело Извекова с множественными гематомами.
Игорь Извеков окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных по курсу истории, теории музыки и композиции. Он руководил вокально-инструментальными ансамблями, работал звукорежиссером и писал композиции в жанре "неоклассика".