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РИА Новости

Москалькова передала Денисовой список россиян, заключенных на Украине

Вчера, 16:16
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© РИА НовостиУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
© РИА Новости
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова передала своей украинской коллеге Людмиле Денисовой список граждан России, которые находятся в заключении на Украине, и попросила взять их дела под контроль.
"Я со своей стороны тоже передаю вам список граждан Российской Федерации, которые находятся в местах лишения свободы, следственных изоляторах, колониях, тюрьмах на территории Украины и прошу взять под особый контроль", - сказала Москалькова на пресс-конференции уполномоченных по правам человека в России и Украине.
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