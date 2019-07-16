Москалькова передала Денисовой список россиян, заключенных на Украине

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова передала своей украинской коллеге Людмиле Денисовой список граждан России, которые находятся в заключении на Украине, и попросила взять их дела под контроль.

"Я со своей стороны тоже передаю вам список граждан Российской Федерации, которые находятся в местах лишения свободы, следственных изоляторах, колониях, тюрьмах на территории Украины и прошу взять под особый контроль", - сказала Москалькова на пресс-конференции уполномоченных по правам человека в России и Украине.