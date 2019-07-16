Денисова передала Москальковой список из 150 дел задержанных украинцев

"Я тоже привезла вам список полностью, который содержит 150 кейсов про граждан Украины, которые содержатся на территории РФ и в Крыму, в том числе 24 моряка. Я хотела бы вам передать, чтобы вы обратили свое внимание", - заявила Денисова на совместной пресс-конференции с Москальковой по итогам встречи омбудсменов в Москве.