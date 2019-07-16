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РИА Новости

Денисова передала Москальковой список из 150 дел задержанных украинцев

Вчера, 16:13
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова передала российскому омбудсмену Татьяне Москальковой список из 150 кейсов украинцев, в том числе 24 моряков, содержащихся в СИЗО и тюрьмах РФ.
"Я тоже привезла вам список полностью, который содержит 150 кейсов про граждан Украины, которые содержатся на территории РФ и в Крыму, в том числе 24 моряка. Я хотела бы вам передать, чтобы вы обратили свое внимание", - заявила Денисова на совместной пресс-конференции с Москальковой по итогам встречи омбудсменов в Москве.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
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