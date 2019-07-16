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РИА Новости

В Москве более 20 человек госпитализировали после отравления

Вчера, 16:11
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 20 человек госпитализированы в Москве с отравлением едой из автоматов, их состояние удовлетворительное, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист по инфекционным болезням городского департамента здравоохранения Светлана Сметанина.
Ранее сообщалось, что, по данным московского управления Роспотребнадзора, около 30 офисных работников в Москве обратились за медицинской помощью, 17 человек госпитализированы из-за кишечной инфекции после употребления еды из вендинговых аппаратов, размещенных в офисах.
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"В настоящий момент на лечении в городских стационарах, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы, находится 21 пациент с предварительным диагнозом "Острая кишечная инфекция неуточненной этиологии". Все эти пациенты связывают свое заболевание с употреблением в пищу готовой продукции из вендинговых аппаратов", - сказала Сметанина.
Она добавила, что все пациенты в удовлетворительном состоянии, им проводится необходимое лечение и обследование, медицинская помощь оказывается в полном объеме. Всего в городские больницы поступило 23 человека, двое из которых уже выписаны.Более 20 человек госпитализированы после отравления едой из вендинговых аппаратов в Москве , состояние у всех удовлетворительное - депздрав
РИА Новости
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