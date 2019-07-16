Сергей Морозов предложил ужесточить ответственность за подготовку к зиме

"Времени остается не так много: к 1 сентября у нас должна быть полная техническая готовность объектов ТЭК и ЖКК к зиме. Во всех районах контролировать этот процесс нам помогает общественность. И это правильно. Но общественного рычага, на мой взгляд, недостаточно. Предлагаю ввести административную ответственность для глав районных администраций, руководителей отраслей, предприятий, организаций за некачественную подготовку к отопительному сезону", - цитирует пресс-служба Морозова.