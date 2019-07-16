Сергей Морозов предложил ужесточить ответственность за подготовку к зиме

УЛЬЯНОВСК, 16 июл – РИА Новости. Глава Ульяновской области Сергей Морозов предложил ужесточить административную ответственность должностных лиц за некачественную подготовку к отопительному сезону, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В настоящее время в области проходит подготовка теплоисточников к зиме. Как отмечает пресс-служба, Морозову еженедельно докладывают о подготовке всех муниципальных образований к отопительному сезону.
"Времени остается не так много: к 1 сентября у нас должна быть полная техническая готовность объектов ТЭК и ЖКК к зиме. Во всех районах контролировать этот процесс нам помогает общественность. И это правильно. Но общественного рычага, на мой взгляд, недостаточно. Предлагаю ввести административную ответственность для глав районных администраций, руководителей отраслей, предприятий, организаций за некачественную подготовку к отопительному сезону", - цитирует пресс-служба Морозова.
Министр энергетики, ЖКК и горсреды региона Александр Черепан, в свою очередь, сообщил, что на данный момент на его контроле находится подготовка 18 проблемных теплоисточников области. Принято решение об их передаче на обслуживание Корпорации развития коммунального комплекса Ульяновской области. Работы по подготовке к отопительному сезону на этих объектах уже ведутся.
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По информации регионального министерства энергетики, ЖКК и городской среды, готовность Ульяновской области к отопительному сезону составляет 53,4%. Наиболее высокий темп подготовки зафиксирован в Старомайнском, Сурском, Радищевском, Старокулаткинском, Новомалыклинском, Цильнинском и Барышском районах. Гидравлические испытания продолжаются в 11 муниципальных образованиях, отмечается в сообщении.