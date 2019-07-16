Министр экологии Франции ушел в отставку

ПАРИЖ, 16 июл – РИА Новости. Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи, который несколько дней назад оказался в центре скандала из-за шикарных обедов за государственный счет, заявил, что подал премьер-министру страны Эдуару Филиппу прошение об отставке.

"Атаки и линчевание со стороны средств массовой информации, объектом которых является сегодня моя семья, заставляют меня сделать необходимый шаг назад – и это поймут все. Мобилизация, необходимая для моей защиты, не позволяет мне спокойно и эффективно выполнять ту миссию, которую доверил мне президент республики и премьер-министр. Поэтому сегодня утром я подал заявление об отставке премьер-министру ", - написал де Рюжи.

Как сообщал на прошлой неделе сайт журналистских расследований Mediapart, де Рюжи во время пребывания на посту спикера Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) тратил государственные средства на роскошные обеды в кругу друзей.