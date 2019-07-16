Российский генерал прокомментировал исследование об "уязвимости" С-400

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Герой России Владимир Михайлов, ранее в чине генерала армии возглавлявший ВВС, прокомментировал исследование американского центра Startfor о зенитных ракетных комплексах С-400 "Триумф".
В Startfor признают, что российские системы ПВО являются одними из самых эффективных в мире, однако добавляют, что они имеют ряд слабых мест. В частности, С-400 якобы уязвимы для массированных налетов и в условиях боя в гористой местности.
"Написать можно что угодно, а правда в том, что наши "Триумфы" способны эффективно отражать массированные налеты всех современных средств воздушного нападения", — цитирует Михайлова RT.
Генерал в отставке подчеркнул, что С-400 могут выполнять боевые задачи в любых условиях и работать даже при попытках противника организовать радиоэлектронное подавление.
Михайлов также обратил внимание, что "Триумф" не должен быть универсальным оружием. По его словам, задача комплексов состоит в обнаружении и уничтожении стратегически опасных целей на большой дальности. При этом защищать С-400 от крылатых ракет, как отметил генерал в отставке, должны ЗРК "Панцирь С-1", которые есть в каждом полковом комплекте "Триумфов".
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"Американцам остается только скрежетать зубами", — заключил Михайлов, напомнив, что Турция уже купила четыре дивизиона, что ухудшило отношения Анкары и Вашингтона.
С-400 "Триумф" — современный зенитный ракетный комплекс большой дальности, предназначенный для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. Система также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
Турция стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.