Российский генерал прокомментировал исследование об "уязвимости" С-400

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Герой России Владимир Михайлов, ранее в чине генерала армии возглавлявший ВВС, прокомментировал исследование американского центра Startfor о зенитных ракетных комплексах С-400 "Триумф".

В Startfor признают, что российские системы ПВО являются одними из самых эффективных в мире, однако добавляют, что они имеют ряд слабых мест. В частности, С-400 якобы уязвимы для массированных налетов и в условиях боя в гористой местности.

"Написать можно что угодно, а правда в том, что наши "Триумфы" способны эффективно отражать массированные налеты всех современных средств воздушного нападения", — цитирует Михайлова RT.

Генерал в отставке подчеркнул, что С-400 могут выполнять боевые задачи в любых условиях и работать даже при попытках противника организовать радиоэлектронное подавление.

Михайлов также обратил внимание, что "Триумф" не должен быть универсальным оружием. По его словам, задача комплексов состоит в обнаружении и уничтожении стратегически опасных целей на большой дальности. При этом защищать С-400 от крылатых ракет, как отметил генерал в отставке, должны ЗРК "Панцирь С-1", которые есть в каждом полковом комплекте "Триумфов".

"Американцам остается только скрежетать зубами", — заключил Михайлов, напомнив, что Турция уже купила четыре дивизиона, что ухудшило отношения Анкары и Вашингтона.

С-400 "Триумф" — современный зенитный ракетный комплекс большой дальности, предназначенный для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. Система также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.