Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T16:06Z
https://ria.ru/20190716/1556580661.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155654/42/1556544246_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_77242973c4ff5af9ce7d4b2d4fb50065.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Молодожены смогут поклониться мощам Петра и Февронии в Москве без очереди

Вчера, 16:06
729
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрихожане поклоняются мощам святых Петра и Февронии, доставленным из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома, в храме Христа Спасителя
Прихожане поклоняются мощам святых Петра и Февронии, доставленным из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома, в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Организаторы принесения мощей святых покровителей семьи Петра и Февронии из Мурома в Москву пообещали приоритетный проход к святыне в храм Христа Спасителя жениху и невесте – в обход общей очереди в день бракосочетания.
© Пресс-служба патриарха Московского и вся РусиСхема прохода к мощам Петра и Февронии в Москве. 15-21 июля 2019
Схема прохода к мощам Петра и Февронии в Москве. 15-21 июля 2019
© Пресс-служба патриарха Московского и вся Руси
Схема прохода к мощам Петра и Февронии в Москве. 15-21 июля 2019
"Всем молодоженам предоставляется право приоритетного прохода в храм Христа Спасителя к раке с мощами святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, покровителей брака. В день вашего бракосочетания, обратившись к волонтерам в общей очереди, вы можете зайти в храм Христа Спасителя вместе со своим фотографом и пройти к святыне вне очереди", - говорится в сообщении оргкомитета.
Встреча мощей святых Петра и Февронии в храме Христа Спасителя
14 июля, 16:02
В Москве встретили мощи святых Петра и Февронии
Мощи святых Петра и Февронии Муромских доставили 14 июля на неделю из Мурома в Москву для поклонения верующих.
Ранее сообщалось, что с 8.00 до 20.00 очередь к мощам будет формироваться на Пречистенской набережной от Крымского моста. Нужно двигаться по набережной, Соймоновскому проезду и далее - по улице Волхонка до центрального входа в Храм Христа Спасителя.
Прихожанин поклоняется мощам святых Петра и Февронии, доставленным из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома, в храме Христа Спасителя
15 июля, 18:13
Поклонение мощам святых Петра и Февронии в МосквеПравославные верующие 14 июля встретили в Москве мощи святых Петра и Февронии, покровителей семьи, которые доставили из Мурома. Поклониться святыне можно с 15 по 21 июля в храме Христа Спасителя.
230012
Обсудить 0
Религия и мировоззрениерелигия
Рекомендуем
Экс-участника "Дома-2" уволили с Первого канала за пьянство
РИА
Новости
Граница военной базы Зона 51 в США
Российский уфолог прокомментировал планы "штурма" военной базы "Зона 51"
Прихожанки в храме Христа Спасителя, где находятся мощи святых Петра и Февронии, доставленные из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома
Наплыв верующих к Храму Христа Спасителя не сказался на загрузке метро
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Автомобиль на месте ДТП в селе Кунашак
В Челябинской области завели дело на сына депутата, сбившего двух пешеходов
Прихожанин поклоняется мощам святых Петра и Февронии, доставленным из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома, в храме Христа Спасителя
Поклонение мощам святых Петра и Февронии в Москве
Газодобывающее предприятие на Украине
На Украине предсказали "настоящую" катастрофу без транзита газа из России
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский ответил на заявление Турчинова об "уничтожении" Крымского моста
Алексей Макеев
В Мексике россиянина Макеева приговорили к 37,5 года тюрьмы
Участники митинга-концерта Россия в моем сердце! на Васильевском спуске в Москве
Финский эксперт по русским: Сталин как признак "морального разложения"
Луна в небе над Лос-Анджелесом
Астроном рассказал, где в России лучше всего будет видно лунное затмение
Самолет МС-21
Первые летные испытания МС-21 с двигателями ПД-14 пройдут в 2020 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров рассказал, планирует ли Россия признать независимость ДНР и ЛНР
Листы с денежными купюрами
Аналитик рассказал, когда наступит "самый плохой день" для рубля
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
10:01Около 1,5 тысячи исков пострадавших от паводка в Прибайкалье передали в суд
09:57Полиция Болгарии задержала подозреваемого в хакерской атаке
09:56Инфекция в детский лагерь в Крыму могла попасть из Татарстана
09:56В Башкирии уволилась фельдшер, отказавшая в помощи больному
Лента новостейМолния