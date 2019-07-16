Молодожены смогут поклониться мощам Петра и Февронии в Москве без очереди

Прихожане поклоняются мощам святых Петра и Февронии, доставленным из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома, в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Организаторы принесения мощей святых покровителей семьи Петра и Февронии из Мурома в Москву пообещали приоритетный проход к святыне в храм Христа Спасителя жениху и невесте – в обход общей очереди в день бракосочетания.

© Пресс-служба патриарха Московского и вся Руси Схема прохода к мощам Петра и Февронии в Москве. 15-21 июля 2019 © Пресс-служба патриарха Московского и вся Руси Схема прохода к мощам Петра и Февронии в Москве. 15-21 июля 2019

"Всем молодоженам предоставляется право приоритетного прохода в храм Христа Спасителя к раке с мощами святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, покровителей брака. В день вашего бракосочетания, обратившись к волонтерам в общей очереди, вы можете зайти в храм Христа Спасителя вместе со своим фотографом и пройти к святыне вне очереди", - говорится в сообщении оргкомитета.

Мощи святых Петра и Февронии Муромских доставили 14 июля на неделю из Мурома в Москву для поклонения верующих.