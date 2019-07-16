Молодожены смогут поклониться мощам Петра и Февронии в Москве без очереди

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Организаторы принесения мощей святых покровителей семьи Петра и Февронии из Мурома в Москву пообещали приоритетный проход к святыне в храм Христа Спасителя жениху и невесте – в обход общей очереди в день бракосочетания.
© Пресс-служба патриарха Московского и вся РусиСхема прохода к мощам Петра и Февронии в Москве. 15-21 июля 2019
© Пресс-служба патриарха Московского и вся Руси
Схема прохода к мощам Петра и Февронии в Москве. 15-21 июля 2019
"Всем молодоженам предоставляется право приоритетного прохода в храм Христа Спасителя к раке с мощами святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, покровителей брака. В день вашего бракосочетания, обратившись к волонтерам в общей очереди, вы можете зайти в храм Христа Спасителя вместе со своим фотографом и пройти к святыне вне очереди", - говорится в сообщении оргкомитета.
14 июля, 16:02В Москве встретили мощи святых Петра и Февронии
Мощи святых Петра и Февронии Муромских доставили 14 июля на неделю из Мурома в Москву для поклонения верующих.
Ранее сообщалось, что с 8.00 до 20.00 очередь к мощам будет формироваться на Пречистенской набережной от Крымского моста. Нужно двигаться по набережной, Соймоновскому проезду и далее - по улице Волхонка до центрального входа в Храм Христа Спасителя.