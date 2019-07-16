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РИА Новости

В Кировской области нашли двух заблудившихся в лесу мальчиков

Вчера, 16:01
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Поиски двух мальчиков вели ночью в лесу в Кировской области полиция и волонтеры, утром дети были найдены, сообщает региональное управление МВД России.
Вечером в понедельник житель Мурашкинского района сообщил в полицию о том, что двоюродные братья 11 и 14 лет утром ушли в лес за грибами и не вернулись домой. Сотрудники полиции совместно с местными охотниками, родственниками пропавших детей и волонтерами отряда "Лиза Алерт" начали прочесывать лес.
"Во вторник около 7 часов утра братья были обнаружены около поселка Октябрьский Мурашинского района, примерно в восьми километрах от дома. Оба живы и здоровы. Их доставили в отдел полиции, где опросили. Со слов подростков, они заблудились в лесу, ночевали у костра, который смогли развести, потому что у них были с собой спички", - говорится в сообщении ведомства.
Волонтеры отряда Лиза Алерт в Санкт-Петербурге
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МВД РоссииМВД РФКировская областьОбщество
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