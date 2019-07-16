Богданов рассказал о переговорах с делегацией Хамас

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что на переговорах с делегацией палестинского движения ХАМАС обсудил ситуацию в секторе Газа.
"В основном мы там планировали обсудить ситуацию в межпалестинских отношениях, чтобы они поскорее восстанавливали единство... Эта работа будет продолжена, я имею в виду политические и практические аспекты восстановления национального палестинского единства. От этого зависит и перспектива палестино-израильского урегулирования", - сказал он журналистам.
Богданов отметил, что все вопросы этой проблематики обсуждались на встрече с делегацией ХАМАС. "Разговор был довольно откровенный, интересный", - подчеркнул дипломат.
По его словам переговоры длились 4 часа.