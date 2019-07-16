Богданов рассказал о переговорах с делегацией Хамас

"В основном мы там планировали обсудить ситуацию в межпалестинских отношениях, чтобы они поскорее восстанавливали единство... Эта работа будет продолжена, я имею в виду политические и практические аспекты восстановления национального палестинского единства. От этого зависит и перспектива палестино-израильского урегулирования", - сказал он журналистам.