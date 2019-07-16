В Таиланде привели к присяге новое правительство

В 17.45 по местному времени (13.45 мск) кабинет министров в полном составе во главе с премьер-министром, одновременно занимающим пост министра обороны, генералом Праютом Чан-Оча, в белых придворных мундирах выстроился в каре перед королем Маха Ватчиралонгконом (Рамой Х) и королевой Сутхидой и, повторяя за премьером, произнес клятву верности монарху и народу.

"Желаю каждому из вас душевных сил, уверенности и твердости в исполнении своего долга в соответствии с данной вами сегодня клятвой, для работы во имя счастья и безопасности родины и народа", - сказал монарх после произнесения клятвы министрами.

"В каждой работе встречаются препятствия и трудности, и это нормально, когда руководители, управляющие страной, с ними сталкиваются и их преодолевают. Желаю вам плодотворного и успешного исполнения ваших обязанностей, чтобы в любой обстановке вы могли достичь поставленных целей и решить стоящие перед вами задачи. Желаю вам здоровья и терпения, желаю вам, чтобы нынешний кабинет министров обладал духовной силой и энергией, чтобы работать хорошо и правильно, в соответствии с законом", - добавил король.