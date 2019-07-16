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РИА Новости

Около 1,7 миллиона человек заразились ВИЧ в 2018 году

Вчера, 15:59
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© Depositphotos / amuzicaВИЧ
ВИЧ
© Depositphotos / amuzica
ВИЧ. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 16 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Порядка 1,7 миллиона человек заразились ВИЧ в 2018 году по всему миру, говорится в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), опубликованном во вторник.
По данным ЮНЭЙДС, по всему миру порядка 1,7 миллиона человек заразились ВИЧ в 2018 году, что на 16% меньше по сравнению с данными за 2010 год. Как отмечается, сократить количество заражений получилось в основном благодаря прогрессу, который был достигнут в борьбе с заболеванием в странах Южной и Восточной Африки. В частности, в ЮАР количество новых заражений ВИЧ снизилось более чем на 40%.
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Согласно докладу, в настоящее время в мире насчитывается 37,9 миллиона заболевших ВИЧ, из них 1,7 миллиона - дети. При этом лишь 79% знают о том, что они больны. В прошлом году от последствий, связанных со СПИДом, погибло 770 тысяч человек, что на 33% меньше, чем в 2010 году.
ЮНЭЙД также отмечает опасный рост количества новых случаев заражения ВИЧ в странах Восточной Европы и Центральной Азии (на 29%), на Ближнем Востоке и в Северной Африке (на 10%), а также в Латинской Америке (7%).
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