Трамп отреагировал на идею осудить его за расизм

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ответ на инициативу демократов осудить его за расизм предложил вынести подобное решение в отношении некоторых женщин-демократов из конгресса, которые, по его словам, говорят "отвратительные и полные ненависти вещи".

Трамп в своем официальном Twitter-аккаунте отметил, что "женщины-демократы из конгресса плюются некоторыми из наиболее подлых, полных ненависти и отвратительных слов, которые когда-либо говорили политики в сенате или палате представителей" и, несмотря на это, получают поддержку со стороны Демократической партии.

"Почему палата представителей не голосует за осуждение тех отвратительных и полных ненависти вещей, которые они говорят? Потому что они радикальные левые, и демократы боятся идти против них. Грустно!", - написал Трамп.

В понедельник демократы внесли в палату представителей конгресса проект резолюции с осуждением президента Дональда Трампа за высказывания, которые они считают расистскими. В резолюции предлагается "осудить расистские комментарии, направленные против членов конгресса". Резолюция, которую представил демократ из Нью-Джерси Том Малиновски, может быть поставлена на голосование уже во вторник. Каких-либо юридических последствий для Трампа резолюция иметь не будет.