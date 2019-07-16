Трамп отреагировал на идею осудить его за расизм

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ответ на инициативу демократов осудить его за расизм предложил вынести подобное решение в отношении некоторых женщин-демократов из конгресса, которые, по его словам, говорят "отвратительные и полные ненависти вещи".
Трамп в своем официальном Twitter-аккаунте отметил, что "женщины-демократы из конгресса плюются некоторыми из наиболее подлых, полных ненависти и отвратительных слов, которые когда-либо говорили политики в сенате или палате представителей" и, несмотря на это, получают поддержку со стороны Демократической партии.
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"Почему палата представителей не голосует за осуждение тех отвратительных и полных ненависти вещей, которые они говорят? Потому что они радикальные левые, и демократы боятся идти против них. Грустно!", - написал Трамп.
В понедельник демократы внесли в палату представителей конгресса проект резолюции с осуждением президента Дональда Трампа за высказывания, которые они считают расистскими. В резолюции предлагается "осудить расистские комментарии, направленные против членов конгресса". Резолюция, которую представил демократ из Нью-Джерси Том Малиновски, может быть поставлена на голосование уже во вторник. Каких-либо юридических последствий для Трампа резолюция иметь не будет.
Ранее Трамп написал в Twitter, что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса США приехали из стран, власти которых являются "полной катастрофой", "теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять". Он предложил им уехать обратно "помочь восстановить полностью разрушенные и заполоненные преступностью места, откуда они приехали". Позднее он добавил, что если люди "недовольны" происходящим в США, "они могут уехать". Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала такие высказывания ксенофобскими. Группа, в адрес которой высказывался Трамп (Рашида Тлаиб, Александриа Окасио-Кортес, Аянна Прессли и Ильхан Омар), провела пресс-конференцию, призвав к импичменту президента. Из всех упомянутых депутатов только Омар родилась за границей - в Сомали, остальные являются гражданками США по праву рождения.
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