Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T16:00Z
https://ria.ru/20190716/1556580394.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155600/07/1556000788_0:39:2128:1236_1036x0_80_0_0_3371da05dd4422e8c0b53158dabbc79f.jpg
РИА Новости

Трамп отреагировал на идею осудить его за расизм

Вчера, 16:00
462
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании глав делегаций государств – участников "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ответ на инициативу демократов осудить его за расизм предложил вынести подобное решение в отношении некоторых женщин-демократов из конгресса, которые, по его словам, говорят "отвратительные и полные ненависти вещи".
Трамп в своем официальном Twitter-аккаунте отметил, что "женщины-демократы из конгресса плюются некоторыми из наиболее подлых, полных ненависти и отвратительных слов, которые когда-либо говорили политики в сенате или палате представителей" и, несмотря на это, получают поддержку со стороны Демократической партии.
Бывший вице-президент США Джозеф Байден. Архивное фото
29 июня, 00:25
Байден пообещал бороться с расизмом в США
"Почему палата представителей не голосует за осуждение тех отвратительных и полных ненависти вещей, которые они говорят? Потому что они радикальные левые, и демократы боятся идти против них. Грустно!", - написал Трамп.
В понедельник демократы внесли в палату представителей конгресса проект резолюции с осуждением президента Дональда Трампа за высказывания, которые они считают расистскими. В резолюции предлагается "осудить расистские комментарии, направленные против членов конгресса". Резолюция, которую представил демократ из Нью-Джерси Том Малиновски, может быть поставлена на голосование уже во вторник. Каких-либо юридических последствий для Трампа резолюция иметь не будет.
Ранее Трамп написал в Twitter, что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса США приехали из стран, власти которых являются "полной катастрофой", "теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять". Он предложил им уехать обратно "помочь восстановить полностью разрушенные и заполоненные преступностью места, откуда они приехали". Позднее он добавил, что если люди "недовольны" происходящим в США, "они могут уехать". Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала такие высказывания ксенофобскими. Группа, в адрес которой высказывался Трамп (Рашида Тлаиб, Александриа Окасио-Кортес, Аянна Прессли и Ильхан Омар), провела пресс-конференцию, призвав к импичменту президента. Из всех упомянутых депутатов только Омар родилась за границей - в Сомали, остальные являются гражданками США по праву рождения.
Производство шоколада на шоколадной фабрике Benoit Nihant's в Авансе, Бельгия
13 апреля, 14:00
Утиная история и шоколадный расизм: чисто английская гадость Перед праздником Пасхи число униженных и оскорбленных в Европе традиционно вырастает. И тут главное – не провоцировать. Особенно щепетильным нужно быть в выборе цвета. И аккуратнее со сказками – там прячутся нетолерантные мины незамедленного действия.
1152110
Обсудить 0
расизмДональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Арестованный за госизмену Сергей Мещеряков хотел спасти Землю
РИА
Новости
Люди в очереди перед началом презентации продукции компании Google в Сан-Франциско, США
Трамп прокомментировал обвинения в сотрудничестве с Китаем в адрес Google
Символика председательства Словакии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Свобода СМИ в Центральной Азии ограничена, заявили в ОБСЕ
ВИЧ
Около 1,7 миллиона человек заразились ВИЧ в 2018 году
Лента
новостей
Первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов рассказал, сколько дало бюджету повышение ставки НДС
Министр экологии, устойчивого развития и энергетики Франции Франсуа де Рюжи
Министр экологии Франции ушел в отставку
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе рассказали, в чем заключается политика США на Ближнем Востоке
Транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф
Российский генерал прокомментировал исследование об "уязвимости" С-400
Бывшая жена осужденного на 14 лет колонии Дмитрия Грачева Маргарита Грачева (Шейкина) у здания городского суда Серпухова
ЕСПЧ принял жалобу россиянки, которой бывший муж отрубил кисти рук
Карлов мост
В Чехии двум иностранцам грозит тюрьма за граффити на Карловом мосту
Член националистического батальона Азов в Мариуполе
РИА Новости нашло доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе
Министр армии США Марк Эспер
Кандидат на пост главы Пентагона прокомментировал покупку С-400 Турцией
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Американский государственный деятель, министр армии США Марк Эспер
Новый ДСНВ должен охватывать весь ядерный потенциал Москвы, заявил Эспер
На Украине около ста кандидатов в депутаты Рады вызвали на допрос в полицию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
10:01Около 1,5 тысячи исков пострадавших от паводка в Прибайкалье передали в суд
09:57Полиция Болгарии задержала подозреваемого в хакерской атаке
09:56Инфекция в детский лагерь в Крыму могла попасть из Татарстана
09:56В Башкирии уволилась фельдшер, отказавшая в помощи больному
Лента новостейМолния