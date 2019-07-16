ЕСПЧ принял жалобу россиянки, которой бывший муж отрубил кисти рук

Бывшая жена осужденного на 14 лет колонии Дмитрия Грачева Маргарита Грачева (Шейкина) у здания городского суда Серпухова. Архивное фото

Бывшая жена осужденного на 14 лет колонии Дмитрия Грачева Маргарита Грачева (Шейкина) у здания городского суда Серпухова

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В Страсбургском суде подтвердили, что в данный момент на рассмотрении находится около 10 жалоб на Россию по бытовому насилию в семье, среди них жалоба - Маргариты Грачевой, которой экс-муж отрубил кисти рук.

"Что касается вашего запроса, пожалуйста, обратите внимание, что в настоящее время в суде находится около десяти жалоб на Россию, которые касаются проблемы насилия в семье", - сообщили РИА Новости в пресс- службе суда.

Каких-либо деталей к сказанному в суде не сообщили.

На прошлой неделе ЕСПЧ вынес первое решение по делу о бытовом насилии в РФ, постановив выплатить компенсацию в размере 20 тысяч евро россиянке, которую власти не смогли защитить "от повторного насилия в семье, включая нападения, похищения, преследования и угрозы". Также с РФ взысканы почти 6 тысяч евро в качестве компенсации судебных расходов и издержек.

В свою очередь на сайте ЕСПЧ опубликовано четыре недавно коммуницированные жалобы по бытовому насилию в РФ. Среди них иск Натальи Туниковой поданный в 2016 году, иск Елены Гершман, поданный в июле 2017, иск Елены Петраковой от мая 2018, а также дело Маргариты Грачевой, поданное в мае этого года.

Дело Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук топором, стало широко известным в России. В конце прошлого года суд приговорил ее мужа - Дмитрия Грачева к 14 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить потерпевшей компенсацию в размере 2 миллионов 35 тысяч рублей за причиненный моральный вред. Прокуратура просила для обвиняемого 17 лет лишения свободы, Грачева требовала компенсации в 8,2 миллиона рублей. Маргарита с решением суда не согласилась.

В опубликованной на сайте информации говорится, что российской стороне были заданы вопросы относительно нарушений статьи Европейской конвенции по правам человека (запрещение пыток) и статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты). Страсбургский суд пытается понять, "исполнило ли российское государство обязательство по созданию и эффективному применению законодательной базы для наказания всех форм бытового насилия и обеспечения достаточных гарантий жертвам".

"Выполнили ли российские власти обязательство по проведению эффективного и тщательного расследования всех случаев жестокого обращения, о которых им сообщили заявители?" - говорится в сообщении, размещенном на сайте ЕСПЧ.