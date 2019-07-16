Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T15:57Z
https://ria.ru/20190716/1556580319.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153286/24/1532862481_0:0:1177:662_1036x0_80_0_0_30025fbecbbba43cea7530761ca40056.jpg
РИА Новости

ЕСПЧ принял жалобу россиянки, которой бывший муж отрубил кисти рук

Вчера, 15:57
8841
© АГН "Москва"Бывшая жена осужденного на 14 лет колонии Дмитрия Грачева Маргарита Грачева (Шейкина) у здания городского суда Серпухова
Бывшая жена осужденного на 14 лет колонии Дмитрия Грачева Маргарита Грачева (Шейкина) у здания городского суда Серпухова
© АГН "Москва"
Бывшая жена осужденного на 14 лет колонии Дмитрия Грачева Маргарита Грачева (Шейкина) у здания городского суда Серпухова. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В Страсбургском суде подтвердили, что в данный момент на рассмотрении находится около 10 жалоб на Россию по бытовому насилию в семье, среди них жалоба - Маргариты Грачевой, которой экс-муж отрубил кисти рук.
"Что касается вашего запроса, пожалуйста, обратите внимание, что в настоящее время в суде находится около десяти жалоб на Россию, которые касаются проблемы насилия в семье", - сообщили РИА Новости в пресс- службе суда.
Пострадавшая Маргарита Грачева с бионическим протезом вместо руки
22 октября 2018, 08:00
История Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти обеих рук
Каких-либо деталей к сказанному в суде не сообщили.
На прошлой неделе ЕСПЧ вынес первое решение по делу о бытовом насилии в РФ, постановив выплатить компенсацию в размере 20 тысяч евро россиянке, которую власти не смогли защитить "от повторного насилия в семье, включая нападения, похищения, преследования и угрозы". Также с РФ взысканы почти 6 тысяч евро в качестве компенсации судебных расходов и издержек.
В свою очередь на сайте ЕСПЧ опубликовано четыре недавно коммуницированные жалобы по бытовому насилию в РФ. Среди них иск Натальи Туниковой поданный в 2016 году, иск Елены Гершман, поданный в июле 2017, иск Елены Петраковой от мая 2018, а также дело Маргариты Грачевой, поданное в мае этого года.
Домашнее насилие
21 декабря 2017, 08:00
"Месиво с ног до головы". Россиянок избивают мужья, а они молчат и терпят
Дело Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук топором, стало широко известным в России. В конце прошлого года суд приговорил ее мужа - Дмитрия Грачева к 14 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить потерпевшей компенсацию в размере 2 миллионов 35 тысяч рублей за причиненный моральный вред. Прокуратура просила для обвиняемого 17 лет лишения свободы, Грачева требовала компенсации в 8,2 миллиона рублей. Маргарита с решением суда не согласилась.
В опубликованной на сайте информации говорится, что российской стороне были заданы вопросы относительно нарушений статьи Европейской конвенции по правам человека (запрещение пыток) и статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты). Страсбургский суд пытается понять, "исполнило ли российское государство обязательство по созданию и эффективному применению законодательной базы для наказания всех форм бытового насилия и обеспечения достаточных гарантий жертвам".
"Выполнили ли российские власти обязательство по проведению эффективного и тщательного расследования всех случаев жестокого обращения, о которых им сообщили заявители?" - говорится в сообщении, размещенном на сайте ЕСПЧ.
Суд также интересует, имела место системная проблема или структурный недостаток, который требует указания общих мер в соответствии со статьей 46 Конвенции.
Погибшая от рук ревнивого поджигателя Александра Кузьмина
15 августа 2018, 08:00
"Облил бензином и поджег". Как ревность приводит к жестоким убийствам
160331518
Обсудить 2
Европейский суд по правам человекаРоссияВ мире
Рекомендуем
Арестованный за госизмену Сергей Мещеряков хотел спасти Землю
РИА
Новости
Вилюйск
В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах
Блокпост украинских военных в Донецкой области
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе, заявили в ДНР
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
Лента
новостей
Граница военной базы Зона 51 в США
Российский уфолог прокомментировал планы "штурма" военной базы "Зона 51"
Бухта Стеклянная
Китайские туристы уничтожают уникальный пляж во Владивостоке, пишут СМИ
Транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф
Российский генерал прокомментировал исследование об "уязвимости" С-400
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик в Турции. Архивное фото
В НАТО случайно раскрыли места, где хранится американское ядерное оружие
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов выступает на парламентских слушаниях в Госдуме. 8 июля 2019
В Госдуме объяснили причину заминки суда Амстердама со скифским золотом
Телеведущая Ольга Скабеева
"Прекратите пугать мной ООН": Скабеева ответила украинскому дипломату
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Актриса Ольга Вяликова
Умерла актриса Ольга Вяликова
Саммит НАТО
Немецкие СМИ рассказали о возможном "неожиданном ударе" России
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Украина готова увеличить транзит газа из-за ремонта "Северного потока"
Оксана Воеводина в финале конкурса Мисс Москва — 2015
Экс-король Малайзии развелся с "Мисс Москвой", сообщили СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
10:01Около 1,5 тысячи исков пострадавших от паводка в Прибайкалье передали в суд
09:57Полиция Болгарии задержала подозреваемого в хакерской атаке
09:56Инфекция в детский лагерь в Крыму могла попасть из Татарстана
09:56В Башкирии уволилась фельдшер, отказавшая в помощи больному
Лента новостейМолния