ЕСПЧ принял жалобу россиянки, которой бывший муж отрубил кисти рук

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В Страсбургском суде подтвердили, что в данный момент на рассмотрении находится около 10 жалоб на Россию по бытовому насилию в семье, среди них жалоба - Маргариты Грачевой, которой экс-муж отрубил кисти рук.
"Что касается вашего запроса, пожалуйста, обратите внимание, что в настоящее время в суде находится около десяти жалоб на Россию, которые касаются проблемы насилия в семье", - сообщили РИА Новости в пресс- службе суда.
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Каких-либо деталей к сказанному в суде не сообщили.
На прошлой неделе ЕСПЧ вынес первое решение по делу о бытовом насилии в РФ, постановив выплатить компенсацию в размере 20 тысяч евро россиянке, которую власти не смогли защитить "от повторного насилия в семье, включая нападения, похищения, преследования и угрозы". Также с РФ взысканы почти 6 тысяч евро в качестве компенсации судебных расходов и издержек.
В свою очередь на сайте ЕСПЧ опубликовано четыре недавно коммуницированные жалобы по бытовому насилию в РФ. Среди них иск Натальи Туниковой поданный в 2016 году, иск Елены Гершман, поданный в июле 2017, иск Елены Петраковой от мая 2018, а также дело Маргариты Грачевой, поданное в мае этого года.
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Дело Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук топором, стало широко известным в России. В конце прошлого года суд приговорил ее мужа - Дмитрия Грачева к 14 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить потерпевшей компенсацию в размере 2 миллионов 35 тысяч рублей за причиненный моральный вред. Прокуратура просила для обвиняемого 17 лет лишения свободы, Грачева требовала компенсации в 8,2 миллиона рублей. Маргарита с решением суда не согласилась.
В опубликованной на сайте информации говорится, что российской стороне были заданы вопросы относительно нарушений статьи Европейской конвенции по правам человека (запрещение пыток) и статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты). Страсбургский суд пытается понять, "исполнило ли российское государство обязательство по созданию и эффективному применению законодательной базы для наказания всех форм бытового насилия и обеспечения достаточных гарантий жертвам".
"Выполнили ли российские власти обязательство по проведению эффективного и тщательного расследования всех случаев жестокого обращения, о которых им сообщили заявители?" - говорится в сообщении, размещенном на сайте ЕСПЧ.
Суд также интересует, имела место системная проблема или структурный недостаток, который требует указания общих мер в соответствии со статьей 46 Конвенции.
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