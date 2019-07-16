Депутат Госдумы прокомментировал возврат курилок в аэропорты

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Возвращение курительных комнат в аэропорты будет действеннее тотального запрета на курение, так как это сможет оградить некурящих от воздействия табачного дыма, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о возврате курилок в здания аэропортов.

"Тотальный запрет на курение в аэропортах привел к тому, что вред некурящим сейчас наносится гораздо больший, чем если бы курильщики собирались в отдельном специальном помещении и дымили бы там. Ведь мы не можем запретить людям курить, но можем решить, где это им делать можно, не ущемляя при этом права некурящих, в том числе и детей. И это будет гораздо действеннее тотального запрета", - сказал Огуль журналистам.

Он подчеркнул, что возвращать курилки в аэропорты нужно вовсе не для того, чтобы создать комфортные условия для курящих пассажиров, а чтобы защитить здоровье некурящих.

"Запрет на курение в аэропортах, действующий уже несколько лет, не привел к желаемому результату. Скорее, наоборот. Действующий запрет не соблюдают две трети курильщиков, нарушители курят в туалетах, в комнатах матери и ребенка, на лестницах. Да и на улице, у входа в здание аэропорта вас встречает облако табачного дыма, а вокруг все усеяно окурками. Именно поэтому и нужно вернуть комнаты для курения", - сказал он.

В конце 2017 года депутат от ЕР Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускавший курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения, и автор сделал это. Затем комитет по транспорту и строительству (соисполнитель по законопроекту) рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении, как и комитет по охране здоровья. Однако Минздрав выступил против этого законопроекта. По мнению ведомства, возвращение курительных комнат в аэропорты будет способствовать увеличению числа курильщиков и росту заболеваний, обусловленных потреблением сигарет.