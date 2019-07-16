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РИА Новости
Культура

Сыну Талькова не вернули деньги за аннулированные авиабилеты

Вчера, 15:56
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСын певца Игоря Талькова Игорь Тальков-младший
Сын певца Игоря Талькова Игорь Тальков-младший
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Музыкант Игорь Тальков-младший, которого не пустили на борт самолета из-за гитары, а позднее аннулировали обратный билет, не получил от перевозчика ответа о причинах произошедшего, сообщил РИА Новости директор исполнителя.
Ранее в своем Instagram Тальков-младший пожаловался на то, что не смог попасть на борт самолета авиакомпании Utair. Директор музыканта рассказал РИА Новости, что его билет был премиум-класса и включал перевозку даже спортивного инвентаря. В итоге исполнитель полетел другим рейсом.
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"Игорю аннулировали оба билета – и туда, и обратно. Его не поставили в известность, деньги не вернули, в личном кабинете также не было указано, что билеты аннулированы и причины этого тоже. В компанию мы обращались – звонили и писали письма, но ответа не последовало. Будем решать этот вопрос в правовом поле", - рассказал собеседник агентства.
РИА Новости пока не располагает комментарием авиакомпании по данному факту. В пресс-службе перевозчика не ответили на запрос агентства.
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КультураШоу-бизнесИгорь Тальков
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