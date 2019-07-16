Сыну Талькова не вернули деньги за аннулированные авиабилеты

"Игорю аннулировали оба билета – и туда, и обратно. Его не поставили в известность, деньги не вернули, в личном кабинете также не было указано, что билеты аннулированы и причины этого тоже. В компанию мы обращались – звонили и писали письма, но ответа не последовало. Будем решать этот вопрос в правовом поле", - рассказал собеседник агентства.