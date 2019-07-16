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РИА Новости

В Чехии двум иностранцам грозит тюрьма за граффити на Карловом мосту

Вчера, 15:54
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКарлов мост
Карлов мост
© РИА Новости / Стрингер
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Карлов мост . Архивное фото
ПРАГА, 16 июл – РИА Новости. Полиция в Праге задержала ночью двоих иностранцев, которые краской из баллончика разрисовали одну из колонн исторического Карлова моста, сообщила во вторник журналистам представитель городской полиции Ирэна Сейфертова.
"В ночь на вторник полиция приняла сообщение о том, что разрисована спреем одна из колонн Карлова моста. Вскоре были задержаны оба виновные, иностранцы в возрасте 30 и 23 лет. Они успели нанести спреем надписи общим размером 5 на 2 метра", - сказала Сейфертова.
Краска для граффити. Архивное фото
21 февраля 2017, 20:08
Вандалы расписали граффити известнейшие памятники Вашингтона
По словам Сейфертовой, полицейские прибыли к месту происшествия очень оперативно и без включенной сирены на машине, поэтому им удалось застать обоих вандалов на месте с баллончиками в руках.
В связи с тем, что Карлов мост является памятником культуры и представляет собой большую историческую ценность, оба вандала за свои действия могут быть осуждены на срок до 3 лет.
Карлов мост строился с 1357 года по начало XV века и назван в честь короля Чехии и Германии, а также императора Священной Римской империи Карла IV, который, согласно легенде, заложил первый камень на месте строительства этого моста. Ныне Карлов мост считается самым посещаемым туристами местом в республике.
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