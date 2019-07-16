В Чехии двум иностранцам грозит тюрьма за граффити на Карловом мосту

ПРАГА, 16 июл – РИА Новости. Полиция в Праге задержала ночью двоих иностранцев, которые краской из баллончика разрисовали одну из колонн исторического Карлова моста, сообщила во вторник журналистам представитель городской полиции Ирэна Сейфертова.

"В ночь на вторник полиция приняла сообщение о том, что разрисована спреем одна из колонн Карлова моста. Вскоре были задержаны оба виновные, иностранцы в возрасте 30 и 23 лет. Они успели нанести спреем надписи общим размером 5 на 2 метра", - сказала Сейфертова.

По словам Сейфертовой, полицейские прибыли к месту происшествия очень оперативно и без включенной сирены на машине, поэтому им удалось застать обоих вандалов на месте с баллончиками в руках.

В связи с тем, что Карлов мост является памятником культуры и представляет собой большую историческую ценность, оба вандала за свои действия могут быть осуждены на срок до 3 лет.