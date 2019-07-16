Нижегородские фермеры получат грантовую поддержку в рамках нацпроекта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Фермерские хозяйства Нижегородской области получат грантовую поддержку в августе 2019 года по итогам конкурсных отборов, заявил губернатор региона Глеб Никитин.

Конкурсный отбор крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантов "Агростартап" объявлен в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"В 2019 году на это направление поддержки фермерских хозяйств предусмотрено 100 миллионов рублей, в том числе 96 миллионов рублей выделяется из федерального бюджета и четыре миллиона рублей - из областного бюджета. Мы находимся среди регионов, которые добились наибольшего федерального финансирования в рамках нацпроекта. Субсидии позволят фермерам реализовать свои проекты как по созданию, так и по развитию хозяйств. А это, в первую очередь, рост производства экологически чистых, качественных продуктов питания для нижегородцев и создание дополнительных рабочих мест в районах", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николая Денисова, заявки принимаются до 30 июля включительно. В августе конкурсная комиссия определит победителей и подведет итоги по распределению грантов.

Всего на развитие малых форм хозяйствования Нижегородской области в 2019 году будет направлено более 270 миллионов рублей, что в 2,5 раза больше чем в 2018 году.