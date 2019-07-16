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РИА Новости
Нижегородская область

Нижегородские фермеры получат грантовую поддержку в рамках нацпроекта

Вчера, 15:53
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Фермерские хозяйства Нижегородской области получат грантовую поддержку в августе 2019 года по итогам конкурсных отборов, заявил губернатор региона Глеб Никитин.
Конкурсный отбор крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантов "Агростартап" объявлен в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
"В 2019 году на это направление поддержки фермерских хозяйств предусмотрено 100 миллионов рублей, в том числе 96 миллионов рублей выделяется из федерального бюджета и четыре миллиона рублей - из областного бюджета. Мы находимся среди регионов, которые добились наибольшего федерального финансирования в рамках нацпроекта. Субсидии позволят фермерам реализовать свои проекты как по созданию, так и по развитию хозяйств. А это, в первую очередь, рост производства экологически чистых, качественных продуктов питания для нижегородцев и создание дополнительных рабочих мест в районах", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
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2 июля, 21:55
В Нижегородской области на нацпроекты в этом году направят 32 млрд рублей
По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николая Денисова, заявки принимаются до 30 июля включительно. В августе конкурсная комиссия определит победителей и подведет итоги по распределению грантов.
Всего на развитие малых форм хозяйствования Нижегородской области в 2019 году будет направлено более 270 миллионов рублей, что в 2,5 раза больше чем в 2018 году.
Отмечается, что по поручению Никитина в Нижегородской области была разработана региональная программа национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в рамках которого в Нижегородскую область до 2024 года из федерального бюджета поступит более 2,5 миллиарда рублей на господдержку бизнеса, что в разы больше, чем в предыдущие годы.
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Нижегородская областьГлеб НикитинНижний НовгородЭкономика
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