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РИА Новости

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Вчера, 15:43
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПрохожие во время дождя на одной из улиц в Москве
Прохожие во время дождя на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Прохожие во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Столичные спасатели предупреждают жителей и гостей города о грозе и сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду в ближайший час и до конца дня, сообщается на сайте московского ГУ МЧС.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 16 июля, начиная с южных районов, в период с 17 до 22 часов в Москве ожидается дождь, гроза, усиление ветра при грозе порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
МЧС рекомендует при управлении автомобилем соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также во время грозы не рекомендуется находиться у водоемов.
Кроме того, находясь на улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили.
Ливень и штормовой ветер в Москве. Архивное фото
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Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
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МЧСРосгидрометМоскваОбщество
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