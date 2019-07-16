МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Прохожие во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото

Прохожие во время дождя на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Столичные спасатели предупреждают жителей и гостей города о грозе и сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду в ближайший час и до конца дня, сообщается на сайте московского ГУ МЧС.

"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 16 июля, начиная с южных районов, в период с 17 до 22 часов в Москве ожидается дождь, гроза, усиление ветра при грозе порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует при управлении автомобилем соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также во время грозы не рекомендуется находиться у водоемов.