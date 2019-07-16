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РИА Новости

Появились первые фото УАЗ "Патриот" с автоматической коробкой

Вчера, 15:43
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© Фото : УАЗ | Ульяновский автомобильный заводСалон автомобиля УАЗ "Патриот" с двумя педалями
Салон автомобиля УАЗ Патриот с двумя педалями
© Фото : УАЗ | Ульяновский автомобильный завод
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Ульяновский автомобильный завод опубликовал в социальных сетях первые фотографии внедорожника "Патриот" с автоматической коробкой передач.
"Сегодня у нас тест на внимательность. Что не так на фотографии?" — говорится к подписи к снимку.
На фото виден педальный блок, в котором нет педали сцепления.
Версия с автоматом появится в продаже осенью. Автомобиль будет оснащен 2,7-литровым бензиновым мотором c новой системой охлаждения и мощностью 150 л. с.
Автомобиль УАЗ Патриот 2019 модельного года
14 мая, 16:21
УАЗ показал эволюцию интерьеров "Патриота"
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"УАЗ-Патриот"АвтоРоссия
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