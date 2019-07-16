В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах

МОСКВА/ЯКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Полиция задержала сотрудников телеканала " Полиция задержала сотрудников телеканала " Якутия 24 " по заявлению мэра города Вилюйск из-за съемки в администрации города без соответствующего разрешения, после дачи объяснений их отпустили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, во вторник в 14.00 (08.00 мск) в дежурную часть отдела МВД России по Вилюйскому району поступило заявление от главы администрации Вилюйска с просьбой провести проверку в отношении двух неизвестных лиц, которые без его разрешения на съемку и отказ от интервью провели видеосъемку в администрации города.

"В тот же день около 17.00 (11.00 мск)... осуществившие видеосъемку, были приглашены в отдел для дачи объяснений. Молодые люди пояснили сотрудникам полиции, что являются корреспондентом и оператором новостного телеканала "Якутия 24" и после дачи объяснений по существу покинули здание полиции", - говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь корреспондент "Якутии 24" Евгений Тойтонов рассказал, что съемочная группа телеканала посетила городскую администрацию для беседы с мэром Вилюйска Ньургустаном Афанасьевым. По его словам, журналисты были задержаны после вопроса мэру Вилюйска о состоянии дорог.

"Мы проводили опрос жителей Вилюйска о состоянии дорог. К нам подошел участковый и сообщил, что на меня и видеооператора поступило заявление в правоохранительные органы от мэра города Ньургустана Афанасьева, и попросил пройти с ним в отделение полиции. Мы согласились и спросили о причине задержания", - рассказал Тойтонов, слова которого приводятся на официальном сайте телеканала.

Он добавил, что "с самого начала мэр был настроен не давать нам комментарии, запрещал его снимать, начал отвечать агрессивно", а после вопроса о дорожных работах, проводимых в Вилюйске, Афанасьев вытолкал съемочную группу за дверь. Команда телеканала отправилась проводить опрос среди горожан по заданию редакции, а затем выяснилось, что мэр Вилюйска обратился с заявлением в полицию.

Однако, по словам мэра Вилюйска, съемочная группа не показала удостоверения и начала его "снимать без разрешения прямо на улице и задавать провокационные вопросы" про выделенные 95 миллионов рублей на строительство дорог.

"Действовали крайне агрессивно, засыпали некомпетентными вопросами. Во-первых, деньги не республика предоставила, а бюджет района из дивидендов АЛРОСА. Во-вторых, работы ведутся. Я пригласил Тойтонова для начала пройти в администрацию и поговорить в кабинете. Уже внутри здания он начала наступать, мол, приехал издалека специально по этому вопросу, по заданию руководства НВК. Я сделал замечание, вежливо сказал, что раз так нужно было заранее подготовиться", - заявил РИА Новости Афанасьев.

Собеседник агентства рассказал, что к нему уже "пятый раз в этом году подходят журналисты с этим вопросом".

"Я все-таки руководитель, который отвечает за происходящее в городе. Это действительно актуальный вопрос для города, поэтому информацию нужно готовить тщательно, оперируя достоверными данными. В общем, человек провоцировал конфликт. Мои работники вызвали полицию. Если честно, еще с прошлой осени чувствую, что кто-то мне специально ставит палки в колеса", - резюмировал он.