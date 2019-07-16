Медведев пообещал учесть предложения урбанистов по развитию городской среды

ТУЛА, 16 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече в Туле с экспертами в области развития городской среды пообещал учесть их предложения, при необходимости дать соответствующие поручения.

"У нас сегодня встреча несколько необычная: это не совещание, но у нее будут последствия, если вы этого захотите... А последствия заключаются в том, что если вы мне что-нибудь интересное расскажете, чего пока у нас нет или что требует специального государственного внимания, вмешательства или регулирования, то мы, естественно, это постараемся сделать, и я подпишу поручения", - пообещал Медведев, начиная встречу.

Он отметил, что ее участниками стали и представители власти, и эксперты, "те, кто занимается городской средой, что называется, по зову сердца". Это мероприятие не случайно проходит в Туле, уточнил премьер, - это один из очень древних городов страны. Он "имеет и все исторические достоинства таких городов, и все накопившиеся проблемы", пояснил глава кабмина.

"Я только что посмотрел город. Он меняется, здесь видна большая работа той команды, которая сейчас этим занимается, - молодцы; Алексей Геннадьевич (губернатор Тульской области Алексей Дюмин - ред.) этому много времени уделяет. Но самое главное - видно, что появляется такой прообраз современного города в исторических границах города древнего", - отметил Медведев.

По его словам, это делается не только ради того, чтобы сохранить историческое наследие, но и ради формирования нормальной комфортной городской среды.

Выслушав предложения экспертов, Медведев согласился с тем, что городская среда предполагает не просто благоустройство территории. "Но с учетом того, насколько у нас все убито было - и не только за последние годы, а вообще у нас никогда этим по-серьезному не занимались - это все-таки очень важно, и об этом забывать не надо", - продолжил он.

Премьер обратил внимание на то, что поэтапное движение к цели в вопросах формирования комфортной городской среды является правильной стратегией. Он указал также на важность планирования и многофункционального подхода в этих вопросах.

"Здесь мы должны друг друга хорошо понимать. Хорошо, когда губернатор правильно понимает свои задачи, записывает все, потом берет это на вооружение. Видимо, там, где губернатор не понимает архитектора, губернатора надо менять. Не архитектора же менять", - в шутку отметил Медведев.

"Архитектор к этому относится по-серьезному, он думает о десятилетних перспективах, а губернатор может в чем-то не разобраться. Но если говорить серьезно, мы все, практически в любом городе, связаны с тем, что нам досталось от наших правопредшественников", - добавил он.

В качестве примера премьер привел свой родной Санкт-Петербург, где он вырос. По его словам, там также многие архитектурные процессы и проблемы городского благоустройства завязаны на ранее принятые решения.

"И даже в Петербурге не все они безупречны, что уж говорить про другие города, где все то, что делается, приходится втискивать в прокрустово ложе подчас абсолютно непродуманных решений, которыми пестрит вся наша страна, когда шло бурное развитие экономики в стране, индустриализация", - добавил Медведев.

Он отметил, что говорит это не с целью осуждения принимавших в своё время такие решения, тогда для этого были свои аргументы. "Но сейчас нам всем с этим приходится жить, и те решения, которые принимаются, принимаются именно с учётом ранее принятых", - продолжил премьер.

Глава кабмина при этом подчеркнул, что далеко не все новые архитектурные и градостроительные подходы сразу встречают поддержку населения. "Ко многим современным решениям люди должны ещё привыкнуть, некоторые современные решения вызывают отторжение", - добавил Медведев.

Один из участников встречи призвал разработать комплексный подход к регулированию всех проектов и программ в области благоустройства и создания комфортной городской среды.

"Что мне остаётся в этом случае? Только вас в правительство пригласить, потому что именно правительство отвечает за комплексное развитие страны в целом и это, поверьте, не самая простая задача. Но я абсолютно с вами согласен: эти программы не должны друг другу противоречить, они должны быть взаимоувязаны и взаимосогласованы", - заявил премьер.

Он согласился и с тезисом о необходимости взаимодействия с жителями при реализации градостроительной политики. По его словам, сейчас это ключевой фактор.

"Если ещё 50-70 лет назад можно было все это делать - застраивать целые города вне контекста общения с людьми, ну и государство было другое, и требования были другие - то сейчас это делать абсолютно невозможно. Это делается для людей и при помощи людей", - заключил Медведев.

Он также заявил о необходимости находить новые кадры в области архитектуры непосредственно в регионах. "У нас не может быть одного архитектурного бюро на всю страну, где почти 150 миллионов человек, и самую большую по площади. В каждом регионе это должно быть, и как раз задача местных властей - максимально помогать этим процессам", - добавил премьер.

Говоря об институтах развития и их вкладе в создание комфортной среды, Медведев подчеркнул: "мы рассчитываем, что ВЭБ из этой деятельности не будет выключаться".