Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T15:38Z
https://ria.ru/20190716/1556579246.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155658/29/1556582952_0:155:3072:1883_1036x0_80_0_0_8f2e4ea22768432454482b3d0c851ce8.jpg
РИА Новости

Медведев пообещал учесть предложения урбанистов по развитию городской среды

Вчера, 15:38
819
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с экспертами в области развития городской среды в рамках рабочей поездки в Тулу
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с экспертами в области развития городской среды в рамках рабочей поездки в Тулу
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
ТУЛА, 16 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече в Туле с экспертами в области развития городской среды пообещал учесть их предложения, при необходимости дать соответствующие поручения.
"У нас сегодня встреча несколько необычная: это не совещание, но у нее будут последствия, если вы этого захотите... А последствия заключаются в том, что если вы мне что-нибудь интересное расскажете, чего пока у нас нет или что требует специального государственного внимания, вмешательства или регулирования, то мы, естественно, это постараемся сделать, и я подпишу поручения", - пообещал Медведев, начиная встречу.
Московский урбанистический форум. День второй
12 июля, 12:24
Жирафный вопрос, или Как сотрудничать с жителями при благоустройстве города
Он отметил, что ее участниками стали и представители власти, и эксперты, "те, кто занимается городской средой, что называется, по зову сердца". Это мероприятие не случайно проходит в Туле, уточнил премьер, - это один из очень древних городов страны. Он "имеет и все исторические достоинства таких городов, и все накопившиеся проблемы", пояснил глава кабмина.
"Я только что посмотрел город. Он меняется, здесь видна большая работа той команды, которая сейчас этим занимается, - молодцы; Алексей Геннадьевич (губернатор Тульской области Алексей Дюмин - ред.) этому много времени уделяет. Но самое главное - видно, что появляется такой прообраз современного города в исторических границах города древнего", - отметил Медведев.
По его словам, это делается не только ради того, чтобы сохранить историческое наследие, но и ради формирования нормальной комфортной городской среды.
Выслушав предложения экспертов, Медведев согласился с тем, что городская среда предполагает не просто благоустройство территории. "Но с учетом того, насколько у нас все убито было - и не только за последние годы, а вообще у нас никогда этим по-серьезному не занимались - это все-таки очень важно, и об этом забывать не надо", - продолжил он.
Премьер обратил внимание на то, что поэтапное движение к цели в вопросах формирования комфортной городской среды является правильной стратегией. Он указал также на важность планирования и многофункционального подхода в этих вопросах.
"Здесь мы должны друг друга хорошо понимать. Хорошо, когда губернатор правильно понимает свои задачи, записывает все, потом берет это на вооружение. Видимо, там, где губернатор не понимает архитектора, губернатора надо менять. Не архитектора же менять", - в шутку отметил Медведев.
"Архитектор к этому относится по-серьезному, он думает о десятилетних перспективах, а губернатор может в чем-то не разобраться. Но если говорить серьезно, мы все, практически в любом городе, связаны с тем, что нам досталось от наших правопредшественников", - добавил он.
В качестве примера премьер привел свой родной Санкт-Петербург, где он вырос. По его словам, там также многие архитектурные процессы и проблемы городского благоустройства завязаны на ранее принятые решения.
"И даже в Петербурге не все они безупречны, что уж говорить про другие города, где все то, что делается, приходится втискивать в прокрустово ложе подчас абсолютно непродуманных решений, которыми пестрит вся наша страна, когда шло бурное развитие экономики в стране, индустриализация", - добавил Медведев.
Он отметил, что говорит это не с целью осуждения принимавших в своё время такие решения, тогда для этого были свои аргументы. "Но сейчас нам всем с этим приходится жить, и те решения, которые принимаются, принимаются именно с учётом ранее принятых", - продолжил премьер.
Глава кабмина при этом подчеркнул, что далеко не все новые архитектурные и градостроительные подходы сразу встречают поддержку населения. "Ко многим современным решениям люди должны ещё привыкнуть, некоторые современные решения вызывают отторжение", - добавил Медведев.
Реконструированные улицы в Москве
Вчера, 11:43
Москва ищет подрядчиков благоустройства центра города
Один из участников встречи призвал разработать комплексный подход к регулированию всех проектов и программ в области благоустройства и создания комфортной городской среды.
"Что мне остаётся в этом случае? Только вас в правительство пригласить, потому что именно правительство отвечает за комплексное развитие страны в целом и это, поверьте, не самая простая задача. Но я абсолютно с вами согласен: эти программы не должны друг другу противоречить, они должны быть взаимоувязаны и взаимосогласованы", - заявил премьер.
Он согласился и с тезисом о необходимости взаимодействия с жителями при реализации градостроительной политики. По его словам, сейчас это ключевой фактор.
"Если ещё 50-70 лет назад можно было все это делать - застраивать целые города вне контекста общения с людьми, ну и государство было другое, и требования были другие - то сейчас это делать абсолютно невозможно. Это делается для людей и при помощи людей", - заключил Медведев.
Он также заявил о необходимости находить новые кадры в области архитектуры непосредственно в регионах. "У нас не может быть одного архитектурного бюро на всю страну, где почти 150 миллионов человек, и самую большую по площади. В каждом регионе это должно быть, и как раз задача местных властей - максимально помогать этим процессам", - добавил премьер.
Говоря об институтах развития и их вкладе в создание комфортной среды, Медведев подчеркнул: "мы рассчитываем, что ВЭБ из этой деятельности не будет выключаться".
В заключение встречи он отметил, что некоторые обозначенные в ходе разговора аспекты, видимо, должны быть превращены в конкретные поручения. Он предложил, в частности, проанализировать вопросы, связанные с созданием концепции развития городской среды, а также идею внесения изменений в закон об архитектуре.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с экспертами в области развития городской среды в рамках рабочей поездки в Тулу.
Вчера, 17:01
Медведев: современному архитектору нужен "дар предвидения"
1441027
Обсудить 1
Новости - НедвижимостьДмитрий МедведевТулаОбщество
Рекомендуем
Итальянские полицейские переносят ракету класса воздух-воздух после обнаружения тайника с оружием и боеприпасами в Турине
Западные СМИ связали проукраинских неонацистов из Италии с ополченцами
РИА
Новости
Свалка на Волхонском шоссе в Ленинградской области
В России могут ввести новую схему оплаты за вывоз мусора
Участники митинга-концерта Россия в моем сердце! на Васильевском спуске в Москве
Финский эксперт по русским: Сталин как признак "морального разложения"
Вилюйск
В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах
Лента
новостей
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной
В Киеве сообщили о согласовании "нормандским форматом" обмена пленными
Ученый держит в руках мозг человека, страдавшего болезнью Альцгеймера
Ученые рассказали, как защитить мозг от возрастных разрушений
Саммит НАТО
Немецкие СМИ рассказали о возможном "неожиданном ударе" России
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
Четырех сотрудников отдела УВД, который занимался делом Голунова, уволили
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик в Турции. Архивное фото
В НАТО случайно раскрыли места, где хранится американское ядерное оружие
Люди проходят мимо здания фондовой биржи в Мумбаи, Индия
Не быть съеденной гигантами: Индия хотела дружить с США и Китаем. Не вышло
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Тульского кремля. 16 июля 2019
Медведев прошелся по центру Тулы
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян посмеялась над "инфобомбой" CNN про Ассанжа и RT
Транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф
Российский генерал прокомментировал исследование об "уязвимости" С-400
Член националистического батальона Азов в Мариуполе
РИА Новости нашло доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе
Вид на Анкару. Архивное фото
Турция ответила на санкции Евросоюза
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
10:01Около 1,5 тысячи исков пострадавших от паводка в Прибайкалье передали в суд
09:57Полиция Болгарии задержала подозреваемого в хакерской атаке
09:56Инфекция в детский лагерь в Крыму могла попасть из Татарстана
09:56В Башкирии уволилась фельдшер, отказавшая в помощи больному
Лента новостейМолния