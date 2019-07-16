Союзное государство может продлить программу лечения патологий позвоночника

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Программа России и Белоруссии по разработке методов лечения позвоночника детей может быть продолжена после ее запланированного в 2020 году окончания, заявил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота на встрече с исполнителями программы.

"Наша задача на этом этапе простая - важно убедиться, что сформулированные замыслы осуществляются, убедиться, что сотрудничество России и Белоруссии идёт эффективно... Есть и открытия, есть изобретения, это очень отрадно... Мы будем делать все возможное, чтобы такая работа продолжалась и после 2020 года", - сказал Рапота журналистам.

Он поручил сотрудникам ортопедического института имени Г.И.Турнера, который занимается реализацией программы, подготовить в течение года соответствующее техническое задание для продолжения исследовательской работы в этой области.

"Если Российская Федерация найдет деньги самостоятельно для развития этой программы, она будет развиваться за счёт национальной программы. Если будет признано целесообразным это делать в сотрудничестве с нашими белорусскими коллегами, то это будет сформулировано в виде нашей программы Союзного государства. Она может быть продолжена, если на то есть желание институтов-участников программы и министерства здравоохранения", - рассказал Рапота.

Работа программы Союзного государства "Спинальные системы", государственными заказчиками которой являются министерства здравоохранения РФ и Беларуссии, началась в 2017 году. Она рассчитана на период до 2020 года.

Исполнителем программы на российской стороне определен ФГБУ "НИДОИ им. Г.И.Турнера" Минздрава России, который является лидером в области травматологии и ортопедии детского возраста. Ежегодно в ФГБУ получают хирургическое лечение более 6 тысяч детей из различных городов России и ближнего зарубежья, оказывается консультативная помощь более 20 тысячам пациентов. В институте созданы единственные в России Федеральный детский центр травмы позвоночника и спинного мозга, Центр лечения детей с ортопедическими последствиями спинномозговой грыжи, Центр артрогрипоза.