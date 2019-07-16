Трамп прокомментировал обвинения в сотрудничестве с Китаем в адрес Google

Люди в очереди перед началом презентации продукции компании "Google" в Сан-Франциско, США. Архивное фото

Люди в очереди перед началом презентации продукции компании "Google" в Сан-Франциско, США

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация ознакомится с обвинениями в адрес компании Google в сотрудничестве с китайским правительством.

Президент процитировал в Twitter сообщение о том, что американский предприниматель Питер Тиль считает, что необходимо провести расследование "предательства" Google за сотрудничество компании с китайским правительством.

"Великий и потрясающий парень, который знает это дело лучше других! Администрация Трампа ознакомится", - написал Трамп.