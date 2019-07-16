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РИА Новости

Трамп прокомментировал обвинения в сотрудничестве с Китаем в адрес Google

Вчера, 15:31
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© AFP 2019 / Elijah NouvelageЛюди в очереди перед началом презентации продукции компании "Google" в Сан-Франциско, США
Люди в очереди перед началом презентации продукции компании Google в Сан-Франциско, США
© AFP 2019 / Elijah Nouvelage
Люди в очереди перед началом презентации продукции компании "Google" в Сан-Франциско, США. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация ознакомится с обвинениями в адрес компании Google в сотрудничестве с китайским правительством.
Президент процитировал в Twitter сообщение о том, что американский предприниматель Питер Тиль считает, что необходимо провести расследование "предательства" Google за сотрудничество компании с китайским правительством.
"Великий и потрясающий парень, который знает это дело лучше других! Администрация Трампа ознакомится", - написал Трамп.
Ранее Трамп обвинил компании Facebook, Amazon и Google в сговоре с Демократической партией, направленном против него.
Логотипы компаний Facebook, Apple, Google и Amazon
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