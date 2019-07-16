Трамп прокомментировал обвинения в сотрудничестве с Китаем в адрес Google

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация ознакомится с обвинениями в адрес компании Google в сотрудничестве с китайским правительством.
Президент процитировал в Twitter сообщение о том, что американский предприниматель Питер Тиль считает, что необходимо провести расследование "предательства" Google за сотрудничество компании с китайским правительством.
"Великий и потрясающий парень, который знает это дело лучше других! Администрация Трампа ознакомится", - написал Трамп.
Ранее Трамп обвинил компании Facebook, Amazon и Google в сговоре с Демократической партией, направленном против него.
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