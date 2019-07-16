Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T15:33Z
https://ria.ru/20190716/1556578758.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

На Украине признали закон о декоммунизации конституционным, сообщили СМИ

Вчера, 15:30
324
КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Конституционный суд Украины признал конституционным закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", сообщил агентству "Укринформ" источник в суде.
Соответствующее решение было принято на заседании Палаты во вторник.
"Конституционный суд признал конституционным закон о декоммунизации", - сказал источник агентства.
С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
620093
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеКонституционный суд УкраиныВ мире
Рекомендуем
В СФ раскритиковали попытку западных СМИ связать неонацистов с ополченцами
РИА
Новости
Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин
В МИД заявили об усилении деградации отношений между Евросоюзом и Россией
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше
Президент Украины Владимир Зеленский
СМИ узнали о намерении Зеленского заменить послов в США, Армении и Ватикане
Лента
новостей
Газодобывающее предприятие на Украине
На Украине предсказали "настоящую" катастрофу без транзита газа из России
Люди в очереди перед началом презентации продукции компании Google в Сан-Франциско, США
Трамп прокомментировал обвинения в сотрудничестве с Китаем в адрес Google
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной
В Киеве сообщили о согласовании "нормандским форматом" обмена пленными
На Украине около ста кандидатов в депутаты Рады вызвали на допрос в полицию
Итальянские полицейские переносят ракету класса воздух-воздух после обнаружения тайника с оружием и боеприпасами в Турине
Западные СМИ связали проукраинских неонацистов из Италии с ополченцами
Апельсиновый сок
Названа смертельная опасность сока
На Украине заявили, что Путин и Зеленский проведут новые переговоры
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме
Суд в Амстердаме не будет применять закон о наследии в деле о золоте скифов
Вселенский патриарх Варфоломей
Три греческих священника покинули Константинополь и перешли в РПЦЗ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
Москалькова: на Украине возбудили дела после избиения россиянина СБУ
Киев готов обсуждать возможность расширения "нормандского формата"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:38Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
10:01Около 1,5 тысячи исков пострадавших от паводка в Прибайкалье передали в суд
09:57Полиция Болгарии задержала подозреваемого в хакерской атаке
09:56Инфекция в детский лагерь в Крыму могла попасть из Татарстана
Лента новостейМолния