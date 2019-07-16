На Украине признали закон о декоммунизации конституционным, сообщили СМИ

КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Конституционный суд Украины признал конституционным закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", сообщил агентству "Укринформ" источник в суде.
Соответствующее решение было принято на заседании Палаты во вторник.
"Конституционный суд признал конституционным закон о декоммунизации", - сказал источник агентства.
С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.