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РИА Новости

В Барселоне задержали мужчину, спрятавшего кокаин под париком

Вчера, 15:27
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МАДРИД, 16 июл – РИА Новости. Национальная полиция задержала в барселонском аэропорту мужчину, который пытался ввезти под париком полкилограмма кокаина, сообщило ведомство в Twitter.
Для того чтобы полиция ничего не заподозрила, поверх огромного парика он надел еще и шляпу. Однако его странный внешний вид и нервозное поведение во время прохождения паспортного контроля не остались незамеченными представителями сил правопорядка.
При проверке был обнаружен пакет с 503 граммами кокаина, стоимость которого более 30 тысяч евро.
Мужчине 65 лет, он родом из Колумбии. В барселонский аэропорт он прибыл из Боготы.
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БарселонаИспанияКолумбияВ мире
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