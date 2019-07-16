В Барселоне задержали мужчину, спрятавшего кокаин под париком

МАДРИД, 16 июл – РИА Новости. Национальная полиция задержала в барселонском аэропорту мужчину, который пытался ввезти под париком полкилограмма кокаина, сообщило ведомство в Twitter.

Для того чтобы полиция ничего не заподозрила, поверх огромного парика он надел еще и шляпу. Однако его странный внешний вид и нервозное поведение во время прохождения паспортного контроля не остались незамеченными представителями сил правопорядка.

Detenido en #Barcelona con droga en su peluquín.... ¡¡se le va a caer el pelo!! 🧓👮‍♂👴🤷‍♀https://t.co/IUjl9l63Du pic.twitter.com/wLxIBBB9Ff — Policía Nacional (@policia) July 16, 2019

При проверке был обнаружен пакет с 503 граммами кокаина, стоимость которого более 30 тысяч евро.