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РИА Новости

В МИД заявили об усилении деградации отношений между Евросоюзом и Россией

Вчера, 15:26
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© Фото : МИД РФДиректор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин
Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин
© Фото : МИД РФ
Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Отношения ЕС и России за последний месяц деградировали еще больше, заявил РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин в преддверии голосования по новому главе Еврокомиссии, которой может стать Урсула фон дер Ляйен.
"Я бы не забегал вперед. Мы знаем, что на днях будут слушания в Европарламенте. Отношение там неоднозначное к этой кандидатуре. Будут рассматриваться разные варианты, один из них – перенести дальнейшие дебаты на осень по этой теме, поэтому я бы не вдавался в конкретику", - сказал Келин, отвечая на вопрос о перспективах отношений РФ и ЕС в случае назначения фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.
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"Что касается в целом отношений с ЕС, то, к сожалению, за последний месяц мы констатируем дальнейшую деградацию", - констатировал дипломат.
По его словам, в ЕС создаются все новые санкционные механизмы, имеющиеся контакты на уровне экспертов приносят очень мало результатов.
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"Евросоюз сильно отстал в развитии и восстановлении отношений с Россией по сравнению с ведущими странами, такими как Франция, Италия и Германия", - отметил собеседник агентства.
Пленарная сессия Европарламента во вторник проголосует по назначению Урсулы фон дер Ляйен главой нового состава Еврокомиссии на следующие пять лет.
Саммит ЕС ранее, после длительных переговоров, предложил министра обороны ФРГ фон дер Ляйен как кандидата на пост председателя Еврокомиссии, избрал премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост нового главы Евросовета, а также выдвинул главу МВФ Кристин Лагард кандидатом на пост главы ЕЦБ и главу МИД Испании Жозепа Борреля как кандидата на пост высокого представителя по внешней политике и обороне.
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Андрей КелинМИД РФЕвросоюзРоссияПолитика
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