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РИА Новости

SpaceX попытается сегодня запустить прототип "звездолета" Маска

Вчера, 15:25
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© SpaceXStarhoper, прототип космического корабля Starship
Starhoper, прототип космического корабля Starship
© SpaceX
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Сегодня прототип космического корабля Starship попытается подняться в воздух на тестовой стартовой площадке компании SpaceX, расположенной неподалеку от американского города Браунсвилль. Этот запуск станет первой проверкой двигателя Raptor, ключевого звена "марсианских" планов Элона Маска, сообщает Space.com.

"Двигатель Raptor был установлен на прототип Starhopper на выходных. Мы надеемся, что во вторник мы сможем впервые подняться на высоту в двадцать метров. Если все пройдет удачно, то первая версия Starship попытается подняться на высоту в двадцать километров в ближайший месяц", — заявил предприниматель.

В сентябре 2016 года глава корпорации SpaceX рассказал миру о своих масштабных планах по колонизации Марса, в рамках которых он планирует создать сверхтяжелую ракету и целый флот из тысячи многократно используемых межпланетных кораблей. Как мечтает бизнесмен, они доставят к концу столетия на Марс около миллиона людей.
Главной целью всего этого процесса, в определении самого Маска, является создание независимого от Земли и автономного города-"миллионника" на Марсе. Он будет обеспечивать сам себя всем необходимым для жизни и станет полноценным социумом, не уступающим по уровню социального развития городам на Земле.
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Позже Маск опубликовал детальное описание планов по постройке "флотилии" из тяжелых ракет BFR в одном из рецензируемых научных журналов. Эти идеи вызвали массу критики со стороны научного сообщества, многие члены которого посчитали идеи предпринимателя слишком дорогими и фантастичными.
В соответствии с этими планами Маска, ракета будет состоять из двух частей. Первым будет ускорительный блок, объединяющий в себе силы сразу нескольких сверхмощных двигателей Raptor, аналогов ускорителей сверхтяжелой ракеты Saturn V программы "Аполлон". Вторая часть BFR включает в себя верхнюю ступень и сам пилотируемый корабль, способный поддерживать жизни нескольких сот человек.
И та, и другая часть BFR разрабатываются одновременно – двигатели собираются и тестируются на Земле, а пилотируемая часть будет скоро построена и выведена в околоземное пространство при помощи уже существующих двигателей, созданных SpaceX для ракеты Falcon Heavy. Позже сам корабль получил официальное название Starship, а нижняя ступень - Super Heavy.
Несмотря на скепсис научного и инженерного сообщества, SpaceX активно разрабатывает компоненты "звездолета", и за последние несколько месяцев ее сотрудники уже провели несколько стендовых испытаний Raptor и "корабля" Starhopper, упрощенного макета пилотируемой части Starship.
Сегодня SpaceX планирует провести первые полноценные испытания Starhopper, в ходе которых прототип "звездолета" Маска включит Raptor на несколько мгновений и поднимется на высоту в два десятка метров.
Если этот тест завершится удачно, то следующая версия Starhopper будет включать в себя уже три установки Raptor, половину от общего числа "марсианских" двигателей, которые будут установлены на стоместный корабль Spaceship.
В свою очередь, Super Heavy будет оснащен тремя десятками Raptor. Первый их совместный пилотируемый полет к Луне, как неоднократно заявлял Маск, должен состояться в 2023 году, а тестовые запуски начнутся в 2021 году.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
20 ноября 2018, 12:35
Маск заявил о планах по постройке "звездолета" Starship
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