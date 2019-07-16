В Турции приземлился очередной самолет с компонентами С-400

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Самолеты Минобороны России 16 июля осуществили очередную поставку в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400, сообщили в МО РФ.

"Шестнадцатого июля в рамках исполнения контрактных обязательств, самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России осуществили очередную поставку в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поставки выполняются по договоренностям между президентом РФ Владимиров Путиным и президентом Турции Таийпом Эрдоганом о совершенствовании системы ПВО Турции. Добавляется, что ЗРС С-400 является новейшей системой ПВО и предназначена для поражения широкого спектра современных и перспективных средств воздушного нападения в условиях интенсивного радиопротиводействия.