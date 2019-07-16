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РИА Новости

В Турции приземлился очередной самолет с компонентами С-400

Вчера, 15:19
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© REUTERS / Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© REUTERS / Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Самолеты Минобороны России 16 июля осуществили очередную поставку в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400, сообщили в МО РФ.
"Шестнадцатого июля в рамках исполнения контрактных обязательств, самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России осуществили очередную поставку в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400", - говорится в сообщении.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
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Отмечается, что поставки выполняются по договоренностям между президентом РФ Владимиров Путиным и президентом Турции Таийпом Эрдоганом о совершенствовании системы ПВО Турции. Добавляется, что ЗРС С-400 является новейшей системой ПВО и предназначена для поражения широкого спектра современных и перспективных средств воздушного нападения в условиях интенсивного радиопротиводействия.
"Доставка в Турцию компонентов ЗРС-400 осуществляется в строгом соответствии с условиями заключенного с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки", - подчеркивается в сообщении.
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