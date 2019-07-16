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РИА Новости

Healthy food приостановила производство после сообщений об отравлении

Вчера, 15:17
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сеть кафе Healthy food, специализирующаяся на продуктах здорового питания, приостановила производство своей продукции и начала масштабную проверку сырья после сообщений о массовом отравлении москвичей, употреблявших, по их словам, продукцию сети, сообщила РИА Новости представитель компании Валентина Черных.
По данным московского управления Роспотребнадзора, около 30 офисных работников столицы обратились за медицинской помощью, 17 человек госпитализированы из-за кишечной инфекции после потребления еды из вендинговых аппаратов, размещенных в офисах. По результатам факторного опроса ведомство установило, что пострадавшие связывают своё заболевание с употреблением продукции компании под брендом Healthy food. Управление Роспотребнадзора приступило к эпидемиологическому расследованию.
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"Для нас текущая ситуация стала неожиданностью. Мы ответственно относимся к своей деятельности и бережём репутацию. Нами было принято решение временно приостановить производство, как только поступила первая информация. Мы сразу же начали масштабную проверку производства и сырья с участием независимых экспертов", - рассказали в Healthy food.
Представитель компании также добавила, что во вторник "было получено заключение Роспотребнадзора о несоответствии продукции одного из поставщиков нормам". Поставщик, по словам Черных, проводит проверку.
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РоспотребнадзорВалентин ЧерныхМоскваРоссияПроисшествия
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